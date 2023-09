“Durare” il nuovo singolo di Laura Pausini

Share

È disponibile da oggi, venerdì 15 settembre, su tutte le piattaforme digitali e in versione italiana e spagnola, Durare / Durar, il nuovo singolo di Laura Pausini, che anticipa il nuovo e attesissimo album Anime Parallele / Almas Paralelas in uscita per Warner Music il 27 ottobre e già in pre-order nelle versioni standard, deluxe e vinile.

Potentissima ballad prodotta da Michelangelo e Paolo Carta, Durare è una dichiarazione d’amore profonda e sentita, che scandisce il tempo che scorre insieme alle varie tappe della vita. Due vite distinte che tra alti e bassi si incontrano in una unica, la più importante, da durare e da impazzire insieme.

“Dal primo momento in studio quando ho iniziato a cantare questo brano scritto due anni fa con Edwyn Roberts e Paolo Antonacci e prodotto da Michelangelo e Paolo Carta, sapevo che sarebbe stato il primo singolo del mio nuovo disco con cui avrei voluto presentarmi dopo così tanto tempo. Questa canzone racconta di come per me sia possibile credere ancora nelle storie d’amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme.

Conoscersi, desiderarsi, inventarsi, capirsi. E anche impazzire, insieme. Scoprire quanto è bello dividersi un destino. Durare. Si Può.”



Dopo “Un buon inizio” e “Il primo passo sulla luna”, Durare (Durar nella versione spagnola) è il primo singolo ufficiale che anticipa il nuovo album di inediti di Laura Pausini.

L’album Anime Parallele / Almas Paralelas composto da:

CD STANDARD 16 tracce (versione italiana e spagnola);

CD STANDARD 16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola);

16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola); DOPPIO VINILE 16 tracce (versione italiana e spagnola);

16 tracce (versione italiana e spagnola); DOPPIO VINILE 16 tracce con card autografata (versione italiana);

16 tracce con card autografata (versione italiana); VERSIONE DELUXE , special box che contiene: CD STANDARD versione italiana CD STANDARD versione spagnola CD “BONUS” di 6 tracce: con 2 tracce extra (sia in versione italiana sia versione spagnola) e 2 live.

, special box che contiene:

Il nuovo singolo verrà presentato per la prima volta live stasera sul palcoscenico dei TIM MUSIC AWARDS, in diretta dall’Arena di Verona in prima serata su Rai1.

L’uscita di Durare e di Anime Parallele / Almas Paralelas anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024 che, dopo le speciali anteprime di Piazza San Marco e Plaza de España dello scorso luglio, prenderà il via in Italia a dicembre e porterà successivamente l’Artista a esibirsi nelle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti, organizzato e prodotto da Friends&Partners.

A una settimana dall’inizio del suo tour Laura Pausini incontrerà gli affezionatissimi iscritti al suo Fanclub Ufficiale (LAURA4U Laura Pausini Official Fan Club) durante uno speciale raduno che si terrà il 2 Dicembre allo Stadium di Rimini. L’evento prende il titolo di LAUNATICI ispirato al singolo “Il primo passo sulla luna”.

Dopo aver annunciato l’apertura di due nuove date in Cile (23 febbraio 2024 a Monticello e 25 febbraio 2024 a Santiago), anche la leg italiana si arricchisce di nuove date: si aggiungono infatti la quarta data a Roma (16 dicembre) e la seconda data di Bologna (10 gennaio).

General sale: dalle 16:00 di oggi, venerdì 15 settembre.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Info iscrizioni Laura Pausini Official Fanclub: www.laura4u.com

@Neos, compagnia aerea di Alpitour World, è official partner di LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024.

Comunicato Stampa: Goigest