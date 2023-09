Tekla, Ilaria, Double Deejay insieme per un colpo di fulmine

Share

Dal 22 settembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Eh Bam Bam” (LaPOP), il nuovo singolo di Tekla, Ilaria & Double Deejay.

“Eh Bam Bam” è un brano che racconta di un colpo di fulmine che avviene in una serata di fine estate condita da divertimento, sangria e leggerezza. L’intento è quello di lasciare quella sensazione di melanconia allegra che ogni anno al termine dell’estate ci fa vedere la magia delle cose semplici, il tramonto al mare, le vie del centro deserte, gli incontri inaspettati.

Da sempre conosciuta la forte alchimia tra italiani e spagnoli, accumunati entrambi dalla radice latina, la canzone coinvolge attraverso questo suono onomatopeico, la dialettica bolognese che esprime una reazione inaspettata colma di stupore e la sonorità reggaeton.

Spiegano Tekla e Ilaria a proposito del brano: “È stato per entrambe un colpo di fulmine quando abbiamo ascoltato la produzione di double deejay. Per questo è subito nata l’esigenza di esprimere ciò che questa estate ci ha regalato. Questo brano rappresenta anche la serenità ottenuta dopo la pubblicazione di brani maggiormente introspettivi come Isola e Déjà vu. Vivere l’amore come fosse una corrida questo è il messaggio di EH BAM BAM”.

Le influenze R&B e latine contraddistinguono il suono di Ilaria. L’artista nasce a Bologna e si approccia allo studio del canto e del musical all’età di nove anni a cui si lega la necessità di studio dello strumento, comprendendo chitarra e piano all’età di 12 anni.

Sin da bambina personalità istrionica ben espressa attraverso musical e arti, presente da dieci anni sul territorio live bolognese, questo ha contribuito nella ricerca di generi e suoni che oggi caratterizzano i nuovi brani in uscita.

Voce sabbiosa e profonda condisce il binomio di testi e musica dal sapore deciso. Inizia a scrivere per esigenza creativa ed emotiva in pieno lockdown coinvolgendo Tekla per l’aspetto della scrittura. Da questa collaborazione inizialmente rivolta ai brani individuali nasce un duo femminile di canzoni inedite che coinvolge entrambe le artiste, tra cui nel 2022 l’esordio insieme “Isola”.

Ad oggi possiamo ascoltare il suo primo brano inedito nell’anno 2021, Maya.

Francesca in arte Tekla nasce nel giugno del ’94 a Bologna. Da subito si dimostra appassionata di poesia e musica. All’età di dodici anni partecipa al concorso “L’Italia che canta” 2006, ed è il primo palco e la prima esperienza televisiva che le ha regalato una piccola consapevolezza e curiosità nell’approfondire questo percorso. Vincendo il premio qualità. Questa magica esperienza è stata di stimolo per avviare un percorso di studio canoro insieme alla jazzista, concertista americana Irene Robbins.

Nel 2014 pubblica in modo indipendente il suo primo singolo “Sola e Sporca”.

Nel 2015 inizia il percorso musicale su Rai2, al talent The Voice of Italy.

Nel 2016 Fonoprint Studios è il primo contratto discografico con cui Tekla pubblica “Via”, brano curato da Cristian Riganò.

Nel 2017 produce “Marama” il suo primo album con influenza afro-pop e afro-beat.

Dal 2019 inizia un percorso indipendente di autoproduzione, che comprende include la creazione di testi e suoni per altri artisti, inizia così diverse collaborazioni in veste di autrice.

Una collaborazione dalla quale è nato il progetto di duo femminile, è quella con Ilaria.

Filippo Boschin AKA Double Deejay nasce a Bologna nel giugno del 1980. Nel 2001 decide di diffondere il suo stile musicale in Italia, un paese che predilige altre sonorità. La cultura musicale e la continua dedizione hanno oggi portato Double Deejay a creare una storia musicale che riesce ad avvicinare la sua musica a molti tipi di pubblico, non solo gli intenditori. Nella sua carriera ha condiviso lo stage con molteplici artisti, quali: Lil John, Fat Joe, Mario, David Banner, Ying Yang Twins, Mike Jones, Lil Flip, Lil Scrappy, Noyz Narcos, Tormento, Metal Carter, T Pain,Club Dogo, Jay Santos.

