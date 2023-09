Amadeus presenta Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Share

Dopo il successo delle tre serate live all’Arena di Verona (18-19-20 settembre), ARENA SUZUKI dai 60 ai 2000 arriva su Rai 1, con AMADEUS e le canzoni più iconiche di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali!

La prima puntata andrà in onda sabato 23 settembre, in prima serata, dalle 21.25 circa (poi mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre).

Il pubblico da casa seguirà lo show che si è svolto lunedì 18 settembre in un’Arena di Verona gremita di un pubblico entusiasta. Una grande festa con un’atmosfera unica che ora finalmente rivive in tv!

Ospiti speciali sono stati i Simple Minds, considerati tra i gruppi più rappresentativi e influenti degli anni Ottanta e Novanta, che hanno portato sul palco le loro hit “Don’t You (Forget About Me)” e “Alive and Kicking”.

La serata si è aperta con il leggendario Trevor Horn (leader dei The Buggles) e la sua intramontabile “Video Killed The Radio Star”. Poi Paola & Chiara hanno acceso l’Arena con i loro successi degli anni 2000, Captain Sensible (con l’indimenticabile linea di basso elettrico della sua “Wot”), Rednex (“Cotton Eye Joe”), Adriano Pappalardo (con la sua “Ricominciamo” dal centro della platea), Simple Minds, Renga Nek con un medley dei loro successi, The Sugarhill Gang direttamente dagli Usa anni ’70 con la leggendaria “Rapper’s Delight”, Haddaway (“What Is Love”), Doctor & The Medics (“Spirit In The Sky”), Iva Zanicchi che con “Testarda io” e “Zingara” ha fatto cantare tutto l’Anfiteatro, Tavares (“More Than A Woman”), Irene Grandi con “Bruci La Città”, Las Ketchup (che hanno segnato l’estate 2002 con “Aserejé”) e un gran finale con “Figli Delle Stelle” di Alan Sorrenti.

Amadeus, nel ruolo di padrone di casa e di dj, ha scherzato con gli artisti, fatto selfie sul palco, ricordato i cinque storici decenni e, insieme a dj Massimo Alberti, ha fatto ballare tutto il pubblico dell’Arena di Verona dalla ormai iconica super consolle.

Le tre serate di “ARENA SUZUKI dai 60 ai 2000”, nate da un’idea di Amadeus, sono un viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni, con gli artisti originali e i loro successiimmortali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 e che sono tornati a riecheggiare in un’atmosfera di festa nel vero Tempio della Musica, l’Arena di Verona, davanti a oltre 30 mila spettatori.

Radio 2 è la radio ufficiale.

“ARENA SUZUKI dai 60 ai 2000” è prodotto da Arcobaleno Tre.

La prima edizione di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 si è svolta nel 2021 e ha segnato la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella “sua” Verona e il suo ritorno dietro la consolle. Molte canzoni, infatti, sono le stesse che proponeva nelle serate in discoteca all’inizio della sua carriera e poi quando si è fatto strada nel mondo della radio. Dal 2021, ogni edizione è stata un successo di pubblico, sia in presenza che televisivo, registrando grandi ascolti ad ogni puntata!

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni