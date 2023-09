Djomi il vincitore di Castrocaro 2023 presenta il suo nuovo singolo

Share

Djomi presenta il singolo Chiama Un Dottore (ADA Music Italy), l’inedito con il quale ha partecipato e vinto alla 65ma edizione dello storico Festival di Castrocaro – tornato quest’anno in una veste rinnovata, prodotta e diretta dal compositore e produttore Carlo Avarello per la sua label Isola degli Artisti.

Il singolo sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 settembre 2023.

Chiama Un Dottore farà parte del prossimo album di Djomi, Finalmente, in uscita il 13 ottobre. Il suo terzo lavoro in studio sarà il suo biglietto da visita: vedrà la convivenza di rap e cantautorato, r&b e rock, una commistione che racconta la sua crescita personale e professionale e tanta voglia di cantare quello che vede, quello che pensa, quello che vive.

Nell’album in arrivo, Chiama Un Dottore è il brano preferito da Djomi. È un insieme di tante cose: ironia pungente, spensieratezza e, a malincuore, il ‘non amore’ per l’estate. Il cantautore vive a Pinarella di Cervia, sulla costa romagnola, che in estate si riempie di gente mentre lui adora la Romagna d’inverno, quando in giro trovi solo chi ci vive: la realtà diventa più intima, per andare al ristorante non serve prenotare, trovi facilmente parcheggio, puoi stare seduto sulla spiaggia a guardare il mare senza nessuno attorno per ore.

Chiama Un Dottore riprende il filone dell’r&b con richiami al rap e al soul. La frase a cui Djomi è più legato è “sono un tipo un po’ asociale e mi piace restare a casa quando è sabato la sera con i miei amici veri“. Il detto diceva “pochi ma buoni” e in questo Djomi crede molto: crescendo ci si ritrova ad avere sempre meno persone da poter definire amici veri ma è proprio questo a renderli speciali. Ci sono persone che conosce da quando andava alle scuole elementari, altre con cui ha vissuto la sua rinascita artistica, i ragazzi con cui suona e condivide la passione per la musica e tante persone che ha conosciuto nel corso della vita che – sebbene lontane fisicamente – ogni volta che rivede è come se non avesse mai lasciato.

L’estate di Domenico Giovanni Pini, in arte Djomi, è stata piena di appuntamenti musicali importanti, come Deejay On Stage e il Premio Lunezia. Il 21enne cervese vincitore del Tour Music Fest 2022 nella categoria rapper ha inoltre pubblicato a giugno il singolo Gossip (ADA Music Italy), ha aperto il concerto per i 60 anni di musica dei Nomadi a Riccione, ha partecipato a uno stage per autori nel tempio della musica di Boston il Berklee College of Music e il 28 luglio ha pubblicato Se Mi Guardi (ADA Music Italy) il secondo singolo che anticipa l’uscita del suo terzo album. Con la vittoria al Festival di Castrocaro si apre un nuovo capitolo della sua giovane e brillante carriera, che vedrà nel disco in arrivo una nuova significativa pietra miliare nel suo cammino.

DJOMI – NOTE BIOGRAFICHE

Domenico Giovanni Pini, in arte Djomi, ha 21 anni e arriva da Cervia. Studente di Scienze della Comunicazione, Djomi si è avvicinato al mondo della musica all’età di 7 anni attraverso lo studio del pianoforte prima, e della chitarra moderna e del basso dopo.

Lo pseudonimo Djomi nasce per gioco da una conversazione con la nonna.

Ha iniziato a dedicarsi alla scrittura e alla musica nel 2017, facendo il ghostwriter per un amico compagno di liceo.

Ha all’attivo due album: Il Difetto Dei Pregi pubblicato nel 2020 e Djomi Unchained Vol. 1 pubblicato nel 2021.

È il vincitore del contest Reel Talk 2021, organizzato da Real Talk, uno dei canali YouTube più importanti della scena rap italiana e nello stesso anno si è esibito in occasione del concerto del Primo Maggio a Roma.

Nel 2022 apre il concerto di Davide Shorty all’Under Fest e vince il Tour Music Fest nella categoria Rapper.

A giugno 2023 ha partecipato a uno stage per autori nell’ambitissimo Berklee College of Music di Boston dopo essere stato apprezzato da alcuni docenti durante la finalissima del Tour Music Fest a San Marino.

Ha inoltre aperto il concerto dei Nomadi in occasione della festa per i loro 60 anni di musica.

Il 9 giugno è uscito il singolo Gossip e il 28 luglio Se Mi Guardi.

Ad agosto è stato tra i giovani rapper scelti per animare la nona edizione di Under Fest (direzione artistica di Moder e Kenzie), un festival nato per celebrare lo spirito hip hop delle origini e la scena rap underground. In questa occasione Djomi – insieme ad altri artisti – ha aperto il live di Tormento.

Il 23 settembre vince il 65° Festival Di Castrocaro e nel mese di ottobre sarà tra i 4 finalisti che si contenderanno il Premio Lunezia, il riconoscimento dedicato alla valorizzazione musicale-letteraria delle canzoni italiane.

Djomi vive tra Cervia, Bologna, Roma e Milano e si divide tra i diversi appuntamenti di lavoro, lo studio e gli amici nell’attesa dell’uscita del nuovo singolo Chiama Un Dottore il 29 settembre.

Il brano, insieme ai due singoli pubblicati in estate, anticipa l’uscita del terzo album Finalmente prevista per il 13 ottobre.

Comunicato Stampa: Teresa Brancia