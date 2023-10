“Era Spaziale” il nuovo ep del producer Golden Years

Share

Viaggiare attraverso mondi musicali e farli incontrare. Per Golden Years, come fu per l’essere umano diversi decenni fa, i confini non sono limiti, anzi sono definizioni fatte proprio per essere superate in nome di un progetto comune. “ERA SPAZIALE” (https://lnk.fuga.com/eraspaziale; peermusic ITALY), il nuovo EP del producer romano, fuori oggi ovunque, è proprio questo.

“L’era spaziale (space age) è quel periodo del ‘900 che coincide con le prime esplorazioni spaziali e il loro impatto sulla cultura di massa – racconta Golden Years – La corsa allo spazio entrò presto nell’immaginario collettivo, influenzando cinema, arte e design. Sono sempre stato affascinato dallo stile space age, e in generale dall’architettura degli anni ’60 e ’70. I brani dell’EP sono tutti nati spontaneamente in studio, quasi sempre partendo da un beat o un’idea musicale. Ho cercato di valorizzare sempre la personalità e le voci delle artiste e degli artisti coinvolti, pur mantenendo una coerenza tra i brani a livello sonoro e stilistico.”

Di seguito la tracklist di “ERA SPAZIALE”:

1. “Fantastico” (con Drast & Giorgio Poi)

2. “Hotel” (con Bais & Laila Al Habash)

3. “Verdad” (con Joan Thiele & Ele A)

4. “Surreale” (con Franco126 & Nayt)

5. “Momentum”

6. “Flash” (con Angelica)

Drast, Giorgio Poi, Joan Thiele, Ele A, Bais, Laila Al Habash, Franco126, Nayt e Angelica. Voci e penne tra le più talentuose degli ultimi anni si ritrovano sullo stesso progetto. Cambiano i timbri, i flow e i beat, ma è il tocco di Golden Years alla produzione a tenere il tutto solidamente connesso, in un intreccio musicale che offre qualcosa di nuovo da scoprire ad ogni ascolto, come un viaggio nell’infinito che sta oltre il cielo.

“ERA SPAZIALE”arriva a due anni dal debutto “CASEMATTE” (2021) ed è stato anticipato dai singoli “Fantastico”, dalla trasversale “Verdad” e dalla french house di “Surreale”.

Come per tutti i singoli estratti, il progetto di copertina è stato curato da BCS studio, con la collaborazione di Forgotten Architecture per lo scouting delle location. L’EP è stato annunciato come le release precedenti sui social dell’artista con una clip video a cura di BCS e Marco Proserpio.

Golden Years è Pietro Paroletti, producer romano che negli ultimi anni ha collaborato con diversi artisti della scena italiana come Psicologi, Colombre, Laila Al Habash, Gregorio Sanchez, Post Nebbia. Nel 2021 pubblica CASEMATTE, mixtape di otto brani in featuring con altrettanti artisti e artiste, presentato dal vivo nell’edizione 2022 del Miami Festival. Oltre alla release del suo secondo album “ERA SPAZIALE”, quest’anno Golden Years ha preso parte alla creazione del joint album “Lovebars” di Coez & Frah Quintale, producendo diverse tracce tra cui il singolo “Alta Marea”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS