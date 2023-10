Depeche Mode fuori il nuovo box set della collana “The 12″ Singles”

Share

Il nuovo box set da collezione dei DEPECHE MODE, il tredicesimo per la collana The 12″ Singles: “Delta Machine | The 12″ Singles” (Sony Music).

“Delta Machine | The 12″ Singles” (https://depechemode.lnk.to/TheSingles) contiene 6 vinili da 12” con i singoli estratti dall’album “Delta Machine”, il 13° album in studio dei Depeche Mode. Uscito in origine nel marzo 2013 per Mute/Columbia Records, “Delta Machine” racchiude brani come “Heaven” (uscito come primo singolo dell’album nel gennaio 2013), “Soothe My Soul” (uscito a maggio 2013) e “Should Be Higher” (uscito a ottobre 2013).

Il box di “Delta Machine | The 12″ Singles” contiene le riproduzioni dei singoli in 12”, più tre dischi con una serie di remix, dub mix, versioni strumentali, versioni live e radio mix dei brani, insieme alla bonus track “Goodbye (Gesaffelstein Remix)“.

I Depeche Mode hanno registrato “Delta Machine” nel 2012 al Sound Design in Santa Barbara, in California, e a Jungle City a New York, lavorando per la terza volta con il produttore Ben Hillier, con cui avevano già lavorato per i due precedenti album in studio: “Playing The Angel” (2005) e “Sounds Of The Universe” (2009).

“Delta Machine” è stato inoltre missato dal leggendario ingegnere del suono Flood, che aveva lavorato con la band per “Violator” (1990) e “Songs of Faith and Devotion” (1993). Dopo l’uscita dell’album, i Depeche Mode si sono imbarcati nel “Delta Machine Tour”, con la prima data a Nizza, in Francia, il 4 maggio 2013, e la chiusura a Mosca il 7 marzo 2014.

Fin dai primi tempi della band, i Depeche Mode hanno scelto di valorizzare i vinili 12’’, abbracciando la forza singolare del formato e tutto il suo potenziale. Il singolo 12’’ ha permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore, mentre la bellezza concreta del supporto fisico ha dato loro modo di sviluppare con costanza e in maniera sofisticata il design. I Depeche Mode, con i singoli della loro discografia, hanno dato ai fan l’opportunità di godere di remix, B-side rare, performance tratte da concerti e altri contenuti esclusivi.

I primi due box dei Depeche Mode della serie The 12’’ Singles sono usciti ad agosto 2018, “Speak & Spell | The Singles” e “A Broken Frame | The Singles”, seguiti da “Construction Time Again | The 12″ Singles” e “Some Great Reward | The 12″ Singles” a dicembre 2018.Il 31 maggio 2019 sono stati pubblicati “Black Celebration | The 12″ Singles” e “Music For The Masses | The 12″ Singles” e nel 2020 “Violator | The 12″ Singles” a luglio e “Songs Of Faith And Devotion | The 12″ Singles” a ottobre.

Il nono box set, “Ultra | The 12″ Singles”, è uscito il 27 settembre 2021, e il decimo, “Exciter | The 12″ Singles”, il 10 giugno 2022. “Playing The Angel | The 12″ Singles” è stato pubblicato a novembre 2022.

Il 2023 ha visto l’uscita di “Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” in agosto e di “Delta Machine | The 12″ Singles” a ottobre.

Ogni box set della collana contiene i singoli di uno specifico album dei Depeche Mode, pubblicati in qualità vinile 12 pollici. L’artwork esterno di ogni box è ispirato alla release originale, mentre le custodie dei vinili riproducono l’artwork originale del singolo.

“Delta Machine | The 12″ Singles” è la tredicesima uscita della serie The 12” Singles dei Depeche Mode. Prossimamente è in programma anche la pubblicazione dei box set di “Spirit”.

I Depeche Mode sono attualmente impegnati con il loro Memento Mori World Tour, a supporto del loro 15° album in studio “Memento Mori”, uscito a marzo 2023, e che è arrivato in Italia questa estate con tre imperdibili date allo Stadio Olimpico di Roma, allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio dall’Ara di Bologna.

Depeche Mode – Delta Machine | The 12″ Singles

Disc One – Heaven (12BONG 44)

A Heaven (Blawan Dub)

A Heaven (Owlle Remix)

B Heaven (Steps To Heaven Voxdub)

B Heaven (Matthew Dear Vs. Audion Instrumental Mix)

Disc Two – Heaven (L12BONG 44)

A Heaven (Blawan Remix)

A Heaven (Steps To Heaven Rmx)

B Heaven (Matthew Dear Vs. Audion Vocal Mix)

B Heaven (Live Studio Session)

Disc Three – Soothe My Soul (12BONG 45)

A Soothe My Soul (Steve Angello Vs. Jacques Lu Cont Remix)

A Soothe My Soul (Matador Remix)

B Soothe My Soul (Destructo Remix)

B Soothe My Soul (Gregor Tresher Remix)

Disc Four – Soothe My Soul (L12BONG 45)

A Soothe My Soul (Tom Furse – The Horrors Remix)

A Soothe My Soul (Billy F Gibbons and Joe Hardy Remix)

A Soothe My Soul (Joris Delacroix Remix)

B Soothe My Soul (Black Asteroid Remix)

B Soothe My Soul (Gregor Tresher Soothed Remix)

B Goodbye (Gesaffelstein Remix)

Disc Five – Should Be Higher (12BONG 46)

A Should Be Higher (Truss Remix)

A Should Be Higher (MPIA3 Definition)

A Should Be Higher (Koen Groenveveld Massive Remix)

B Should Be Higher (Pangaea Dub Remix)

B Should Be Higher (Überzone Remix)

B Should Be Higher (DJMREX Remix)

Disc Six – Should Be Higher (L12BONG 46)

A Should Be Higher (Jim Sclavunos From Grinderman Remix)

A Should Be Higher (Little Vampire Remix)

B Should Be Higher (MAPS Remix)

B Should Be Higher (Jim Jones Revue Remix)

B Should Be Higher (Radio Mix)

