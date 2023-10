Achille Lauro presenta la collezione di moda “Les Enfants Terribles”

Share

Achille Lauro, inconfondibile icona di stile e autore trasversale in grado di smantellare ogni stereotipo, è pronto a incontrare il suo pubblico in una nuova veste creativa svelando Les Enfants Terribles un progetto artistico unico e visionario durante l’importante evento internazionale Vogue Forces of Fashion.

All’interno della prima edizione italiana di Forces of Fashion, l’evento di respiro globale di Vogue Italia che racconta il mondo della moda attraverso le voci dei suoi protagonisti, Achille Lauro, insieme allo stylist Nick Cerioni e Mirta – lo showroom digitale che connette designers indipendenti con seller internazionali – presenta per la prima volta, nella sua Roma, l’esperienza immersiva Les Enfants Terribles in collaborazione con Golden Goose sabato 21 ottobre nella sede dell’Ex Mattatoio.

Un defilé unico, futuristico e immaginifico nato sotto la direzione creativa di Achille Lauro, Nick Cerioni e Mirta e realizzato interamente dai giovani designers delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, vincitori di un contest ideato dagli stessi promotori del progetto e volto a scovare e supportare le nuove generazioni di creativi e facilitarne la connessione con l’industria e il mercato della moda.

Il progetto ha coinvolto le accademie di moda con l’obiettivo di proclamare un team vincitore che avrà così la prestigiosa opportunità di presentare i suoi capi all’evento Vogue Forces of Fashion: durante il Dj-set curato da Achille Lauro 58 outfit sfileranno in passerella rappresentando obbligatoriamente una coppia di look reinterpretando, con l’uso dei soli colori bianco nero e rosso, il classico sartoriale con un touch rock. Les Enfants Terribles infatti è una collezione esplosiva in cui la dicotomia tra il bianco e il nero è risolta dal rosso, colore primordiale, che rappresenta la rottura con l’ordinario.

“Cos’è la creatività? L’uomo che prova a dare la propria identità alle cose. Dei colori lanciati sul muro, una sigaretta spenta su una tela bianca, qualunque opera dell’uomo a riprova della sua esistenza e della sua volontà espressiva” – racconta Achille Lauro – “Una continua contaminazione tra arti, non convenzionale e libera. Sono davvero entusiasta di prendere parteaVogue Forces of Fashion che per la prima volta sarà in Italia, nella mia Roma, e sono onorato di aver assunto la direzione creativa della collectionLes Enfants Terribles insieme a Nick Cerioni e Martina Capriotti, co-founder di Mirta con cui converserò aFashion Graduate Italia proprio per promuovere il talento dei giovani che desiderano entrare nel mondo della moda. Felice che il progetto sia stato supportato sin da subito da Golden Goose, che fornirà accessori e calzature per completare i look progettati”.

Il 24 ottobre alle 18.30 al Base Milano Achille Lauro sarà anche protagonista della nona edizione di Fashion Graduate Italia con un talk dal titolo Fashion ahead: the future of creativity insieme a Nick Cerioni e Martina Capriotti, co-founder di Mirta dove sarà possibile prenotarsi online e in cui saranno anche presentati alcuni capi della collection Les Enfants Terribles. Fashion Graduate Italia è il primo evento (24-25-26 ottobre) organizzato da Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS dedicato al fashion e alle nuove generazioni consistente in una settimana di sfilate, esposizioni, talk e workshop per mostrare al pubblico la creatività degli studenti e connetterli con il sistema moda e le tendenze del settore.

Per rimanere sempre aggiornati è già disponibile la pagina Instagram Directed by Achille Lauro, un innovativo progetto artistico, un incubatore di idee, esperienze creative, opere fisiche e digitali, promotore di collaborazioni con artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte, del fashion e del design. Una pagina dove si possono visionare alcuni dei più importanti concept creativi ed estetici ideati dall’artista e dal suo team nel corso della sua carriera, come gli iconici abiti di Sanremo 2020 e 2021, realizzati in collaborazione con la Maison Gucci e Alessandro Michele.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest