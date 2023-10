Nitro e la speciale collaborazione con Madame

Share

Fuori venerdì 13 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Too Late” (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di NITRO, da oggi in pre-save e pre-add al link https://Epic.lnk.to/TooLate, che vede la speciale collaborazione di MADAME.

Guardarsi dentro, leggersi e parlare con il cuore in mano. Questo è “Too Late”, uno di quei brani che ti sconvolge, di cui non si sapeva di avere realmente bisogno fino al primo ascolto. Alla produzione Mike Defunto, che ha curato il tappeto sonoro che accompagna le strofe di due dei liricisti più forti della scena musicale urban italiana.

“Avete presente quelle notti in cui non riuscite a dormire e dovete trovare un modo per sfogarvi? – commenta Nitro – Ecco, ‘Too late’ è una di quelle notti per me e Francesca. È una notte per chi crea e non sopporta vedere il tempo passare senza avere l’occasione di lasciare il segno, per sé e per gli altri.”

L’attesa per il nuovo progetto discografico è stata accompagnata da quella per il suo ritorno sul palco, con uno show che è sempre sinonimo di energia e talento. Dopo un’estate ricca di live che hanno portato il rapper nei migliori festival di tutta Italia, Nitro non si ferma e ha già annunciato le prime tappe dell’ ”OUTSIDER WINTER TOUR”, 6 concerti indoor dove lui e il suo pubblico potranno scrivere un altro capitolo di questo viaggio.

Di seguito il calendario delle date nei club:

1 DICEMBRE – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – STUDIOS (EX LIV)

5 DICEMBRE – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

8 DICEMBRE – PORDENONE – CAPITOL

16 DICEMBRE – FIRENZE – VIPER THEATRE

20 DICEMBRE – ROMA – ORION CLUB

21 DICEMBRE – NAPOLI – DUEL CLUB

Info e biglietti: https://menextagency.com/artista/nitro/booking/

Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. “GarbAge”, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi e certificato disco d’oro, è stata nel 2020 la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait. Nel 2021 è uscito invece “GarbAge Evilution”, Con la produzione firmata da MACHETE – crew di cui Nitro è membro – e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano. Ad aprile 2023 esce l’ultimo lavoro in studio, “OUTSIDER” (Columbia Records/Sony Music Italy), che, tra rime crude e versi più introspettivi, cuce le due anime rap e rock dell’artista in 14 tracce nel segno di una crescita personale.

