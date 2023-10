Agorà Teatro e musica alle radici, gli spettacoli della settimana

Share

E’ un fine settimana ricco di eventi quello organizzato da Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il Festival ideato da Il NaufragarMèDolce, la compagnia fondata da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Circa cinquanta appuntamenti, tutti ad ingresso libero, che vedono al centro della kermesse teatro, musica, danza, circo, clownerie e spettacoli itineranti. Tutti eventi, in scena fino al 30 novembre, che hanno come principale obiettivo quello di portare avanti una continuità con le passate edizioni e la volontà, sempre più imponente, di portare l’arte e la cultura nelle zone periferiche della città.



Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023” promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali e con il sostegno dei Fondi 8xmille della Chiesa Valdese.

Dopo il successo dei primi appuntamenti “Agorà – Teatro e Musica alle Radici” continua la sua programmazione con un fine settimana in cui musica, prosa e teatro ragazzi si fondono per dare vita ad una tre giorni imperdibili.

Pop Up Theatre è il teatro itinerante in scena il 13/14 e 15 ottobre alle ore 18.00 con Chiara Casarico, Emanuela Bolco, Rita Superbi.

Il 13 alle ore 11.30 il teatro del Lido di Ostia farà da cornice a due spettacoli per ragazzi: Ecobaleno con Emanuela Bolco e Eva Gaudenzi, si tratta di uno spettacolo teatrale interattivo centrato sul tema dell’ambiente, in cui viene spiegato, in maniera ironica e fantasiosa, ma corretta dal punto di vista scientifico, il ciclo dell’acqua, con tutti i problemi ad esso connessi, mettendo in risalto il valore dell’acqua stessa e l’importanza del suo risparmio.

In scena BIG & BANG il 15 ottobre alle ore 11.30 sempre al teatro del Lido di Ostia. Lo spettacolo vuole essere corretto dal punto di vista scientifico e desidera lasciare libero spazio alla fantasia dei bambini dando una voce e un corpo a quei puntini luminosi chiamati stelle e a quei disegni sui libri detti pianeti, in modo da renderli più vicini e comprensibili.

Si vuole raccontare in maniera divertente ed interattiva i principi base dell’astronomia e più nello specifico il famoso Big Bang da cui tutto ebbe inizio…anche Noi!

Sempre il 13 ottobre alle ore 20.00 al teatro del Lido di Ostia in scena Energia con Rita Superbi insieme ad un gruppo di donne che decidono di percuotere dei grossi tamburi e alle ore 21 grande attesa per Nando Citarella. Le voci, i suoni e i ritmi che da un punto all’altro del Mare Nostrum si sono incontrati partendo dalla cultura Arabo-Andalusa della Siviglia “Porta d’Oriente” e in viaggio tra Napoli e Palermo “Porte del Mediterraneo” In molte culture vi si ritrovano elementi. Sacro-Rituali o semplicemente Popolari quali Voci, Fiati e Tamburi che pur cambiando forma di cultura in cultura hanno conservato un ruolo fondamentale nella tradizione. Ancora oggi in molte feste popolari, sono questi gli elementi che scandiscono il tempo della festa dandone un valore diverso.

Il 15 ottobre Era Madre alle ore 17.00 con Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Rita Superbi, Catia Castagna e Marilena Bisceglia Indagine sul femminile, come atto creativo e di accoglienza che potrebbe trasportarci in una nuova Era. Processo di RiGenerazione che parte dal suono ancestrale del tamburo, come RITMO e come battito del cuore, e arriva al Logos, alla mente razionale, attraverso la PAROLA e il CANTO.

Programma

Venerdì 13 ottobre

11:30 TEATRO RAGAZZI ECOBALENO

Emanuela Bolco e Eva Gaudenzi

Teatro del Lido di Ostia

Venerdì 13 ottobre

17:00 ITINERANTE POP UP THEATRE

Emanuela Bolco, Rita Superbi, Luciano Pastori

Spettacolo itinerante da Piazza S.Maria Consolatrice

Venerdì 13 ottobre

20:00 MUSICA ENERGIA!

Rita Superbi + allieve

Teatro del Lido di Ostia

Venerdì 13 ottobre

21:00 MUSICA NANDO CITARELLA

Teatro del Lido di Ostia

Sabato 14 ottobre

17:00 MUSICA TAIKO TRIO

Rita Superbi, Catia Castagna, Marilena Bisceglia

Parco Campagna Ex Parco Meda

Sabato 14 ottobre

17:00 ITINERANTE POP UP THEATRE

Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Luciano Pastori

Spettacolo itinerante da Piazza Balsamo Crivelli

domenica 15 ottobre

11:30 TEATRO RAGAZZI BIG & BANG

Emanuela Bolco e Eva Gaudenzi

Teatro del Lido di Ostia

Domenica 15 ottobre

15:00 ITINERANTE POP UP THEATRE

Emanuela Bolco, Eva Gaudenzi, Luciano Pastori

Spettacolo itinerante da Piazza S.Maria dell’Olivo

Domenica 15 ottobre

17:00 ITINERANTE POP UP THEATRE

Emanuela Bolco, Eva Gaudenzi, Luciano Pastori

Spettacolo itinerante da Piazza della Balena

Domenica 15 ottobre

17:00 TEATRO/MUSICA ERA MADRE

Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Rita Superbi, Catia Castagna e Marilena Bisceglia

Teatro del Lido di Ostia

AGORA’ – TEATRO E MUSICA ALLE RADICI

dal 20 settembre al 30 novembre

Ingresso libero

INFO: 331 6175118 – 351 9073887

e-mail info@ilnaufragarmedolce.it

sito: www.ilnaufragarmedolce.it



Comunicato Stampa: Maresa Palmacci