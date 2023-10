Chryverde porta in Italia un genere inedito e mai realizzato

Share

La scoperta di un nuovo sound, durante un viaggio a Los Angeles, e il bisogno di realizzare finalmente un progetto discografico tutto suo: il primo EP del producer CHRYVERDE, “DES ILES”, sarà fuori ovunque da giovedì 19 ottobre.

Un concept EP che si pone l’obiettivo di portare nel Bel Paese un genere inedito, nuovo e mai realizzato da nessun artista italiano. Il produttore è riuscito a realizzare quattro brani all’insegna dell’innovazione artistica, in cui l’amapiano, genere tipico del Sud Africa caratterizzato dalla fusione di beat afro e house con ritmi jazz, si unisce perfettamente con ciò che rappresenta di più il sound di CHRYVERDE.

“Ho conosciuto l’amapiano durante un periodo che ho passato a Los Angeles quest’anno, dove mi sono reso conto che questa ondata afro era veramente potente, soprattutto nei party e nei club culto della città. – racconta CHRYVERDE – Questo mi ha spinto a non produrre amapiano da zero, ma a mischiare quello che mi piace e i suoni che uso normalmente con tanti elementi fondamentali del genere.”

“DES ILES” è un viaggio che ha come protagonista l’acqua e che, grazie alle collaborazioni presenti all’interno dell’EP, tocca quattro diversi luoghi nel mondo che si ricollegano ad essa: Genova, Arona, Los Angeles e Napoli. A salpare in questo viaggio all’insegna dell’amapiano, con CHRYVERDE, sono SAYF, GAZA, KEENON RUSH e VINCE, artisti strettamente legati alle tappe di questo itinerario.

Di seguito la tracklist di “DES ILES”:

ROLL IT UP feat. KEENON RUSH (Los Angeles)

LIGHT IT UP feat. GAZA (Arona)

GIOIA / FARAWAY feat. SAYF (Genova)

SIM feat. VINCE (Napoli)

Per completare il cerchio, la copertina di “DES ILES” (dal francese, “delle isole”) – ideata e realizzata da Alvaro Cecchetti (in arte @alvaanq) – si rifà alla nota opera artistica di Géricault, “La Zattera della Medusa”. I diversi artisti che hanno collaborato a questo EP si ritrovano a navigare quindi sulla zattera che è “DES ILES”, pronti a raggiungere le quattro destinazioni.

Chryverde, dj e produttore di Arona (NO) nel 2016 entra a far parte di “Alien Army” – prima dj crew europea e una delle più titolate al mondo – producendo due studio album. Nel 2018 si spinge oltreoceano per ampliare l’esperienza e arriva a collaborare con diversi artisti tra New York, Atlanta e Miami come OG MACO (QC), Keenon Rush, BabyG. Nel 2019 partecipa alla Miami Music Week suonando al Lucky 1-800 di Miami per uno dei party ufficiali dell’evento. Negli ultimi due anni si conferma sempre più parte della scena rap italiana lavorando come main producer del nuovo album di INOKI, “Medioego”, collaborando con Garelli, Tedua, Bresh, Disme, Noemi, Nayt e seguendo Inoki per il suo tour estivo. La canzone “WILDPIRATA” con INOKI e TEDUA debutta alla 17esima posizione della Top 50 Italia di Spotify. “Medioego” debutta al secondo posto FIMI nella classifica degli album più venduti, recensito da moltissime testate di settore come uno dei migliori rap album del 2021.

