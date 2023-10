MTV EMAs 2023 svelata la line-up dello show

Share

MTV ha annunciato oggi la lista degli artisti provenienti da tutto il mondo pronti a esibirsi dal vivo a Parigi in occasione degli MTV EMAs 2023. MTV ha anche svelato i nomi delle celebrities che saliranno sul palco come presentatori nelle categorie premiate di quest’anno.

Anne-Marie – reduce dal lancio del suo terzo album, i fan degli MTV EMA saranno deliziati dalle parole schiette di Anne-Marie e dalla sua potente voce a Parigi. Con i suoi ultimi successi “Unhealthy” con Shania Twain e “Baby Don’t Hurt Me”, colonna sonora dell’estate candidata come “Best Collaboration” all’edizione di quest’anno, Anne-Marie porterà sul palco degli MTV EMA la sua audace interpretazione dell’ultimo capitolo del suo repertorio discografico.

Coi Leray – è pronta per la sua esibizione di debutto agli MTV EMA, Coi Leray è una cantante dinamica che ha sfornato una serie di successi dal suo album d’esordio “Trendsetter”, tra cui il doppio platino “No More Parties”, epiche collaborazioni con Nicki Minaj e Pooh Shiesty e il suo singolo di maggior successo – e hit virale ancora oggi – “Players”. Oltre a esibirsi, Coi è candidata come “Best Collaboration” e “Best New Artist” agli MTV EMA.

David Guetta – vincitore di ben 6 EMA, DJ, produttore e artista innovatore, David Guetta torna sul palco di questa edizione dello show. Con sette singoli al numero uno nel Regno Unito, quasi 40 miliardi di streaming globali e 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, David è stato votato tre volte come miglior DJ del mondo nella classifica “Top 100” di DJ Mag ed ha collaborato con alcune delle più grandi star mondiali. È anche in corsa agli MTV EMA di quest’anno come “Best Collaboration” e “Best Electronic”.

Jung Kook – reduce dal successo internazionale del singolo numero 1 della Billboard Hot 100 “Seven (feat. Latto)”, e sulla scia del secondo brano “3D (feat. Jack Harlow)” pubblicato di recente, Jung Kook debutta agli MTV EMA come solista. Il cantante, cantautore e membro dei BTS, icone del pop del XXI secolo, è noto per la versatilità della sua voce, del rap e delle sue performance. Con il suo primo singolo da solista “Seven (feat. Latto)”, la popstar mondiale è diventato il primo artista solista sudcoreano a raggiungere la vetta della classifica Weekly Top Songs Global di Spotify per otto settimane consecutive. Jung Kook ha ottenuto tre nomination agli MTV EMA 2023, tra cui quella per “Best Song” per “Seven (feat. Latto)”, “Best K-Pop” e “Biggest Fans”.

Manuel Turizo – originario della Colombia, la forza musicale di Manuel Turizo farà il suo debutto agli MTV EMA. Dopo essersi fatto notare sulla scena musicale internazionale con il singolo di successo “Culpables”, Manuel ha collezionato una serie di successi, tra cui il singolo esplosivo “Esperándote” certificato doppio platino, il primo posto nella classifica Billboard Hot Latin con “La Bachata”, tra i primi 100 brani globali su Spotify per oltre un anno, e oltre 2 miliardi di streaming. La sua recente collaborazione con MARSHMELLO “El Merengue” è stata nella classifica dei Top 200 di Spotify sin dal suo rilascio. Manuel è candidato come “Best Lat Am Central Act” agli MTV EMA.

Ozuna – fa il suo debutto agli EMAs 3023 anche la superstar latina e pluripremiata Ozuna. Detentore del record mondiale per il maggior numero di video musicali con un miliardo di visualizzazioni, tra cui i grandi successi “Taki Taki” con DJ Snake, Selena Gomez & Cardi B, “Te Bote Remix” con Bad Bunny, Nicky Jam, Nio Garcia, Casper e Darrell e “El Farsante (Remix)” con Romeo Santos. Il momentum di Ozuna non mostra segni di rallentamento, le sue ultime uscite, infatti, “La Single” con Juanka e Brray, “Hey Mor” con Feid e “Monotonía” con Shakira hanno già raggiunto insieme quasi un miliardo di streaming.

Rema – la rivelazione afrobeats, il cui brano “Calm Down” con Selena Gomez è diventato la colonna sonora del 2023, continua a scalare le classifiche, conquistando riconoscimenti in tutto il mondo. Dopo aver pubblicato “Rave & Roses Ultra” e la canzone preferita dai fan “Charm”, e aver vinto il suo primo MTV VMA nella categoria “Best Afrobeats”, Rema porta avanti la sua missione di far conoscere il suono dell’Africa nel mondo con la sua prima esibizione agli MTV EMA di Parigi. Rema è stato nominato per tre MTV EMA: “Best Song”, “Best Collaboration” per “Calm Down” con Selena Gomez e “Best Afrobeats”.

Reneé Rapp – con l’album di debutto Snow Angel che ha raccolto consensi a livello internazionale e ha battuto i record di vendita negli Stati Uniti per un album femminile di debutto nel 2023, una discografia che ha accumulato oltre 300 milioni di stream e un tour mondiale che ha registrato il tutto esaurito, Reneé – rinomata per la sua voce potente – farà la sua prima esibizione sul palco degli MTV EMA a Parigi. Agli MTV EMA 2023 Reneé è nominata per “Best New Artist” e “Best Push”.

Sabrina Carpenter – il suo ultimo album Emails I Can’t Send ha raccolto consensi in tutto il mondo, accumulando 2B stream globali fino ad oggi e facendo diventare il brano “Nonsense” disco di platino e piazzandosi in classifica negli Stati Uniti per 19 settimane. Dopo il suo tour da headliner all’inizio di quest’anno, Sabrina ha aperto le date internazionali dell’Eras Tour di Taylor Swift quest’estate e in autunno. Sabrina debutterà agli MTV EMA con la sua esibizione a Parigi ed è anche nominata nella categoria “Biggest Fans”.

Thirty Seconds To Mars – Vincitori di ben nove MTV EMA, i Thirty Seconds To Mars, formati dai fratelli Jared e Shannon Leto, si esibiranno anche a Parigi dopo aver pubblicato il loro sesto album It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day a settembre. Una forza creativa che continua a evolversi ed espandersi, la band punta ora sulla semplicità, con un’enfasi sulle emozioni di Jared. I Thirty Seconds To Mars hanno ricevuto una nomination come “Best Alternative” agli MTV EMA di quest’anno.

The Kid LAROI – fenomeno rap di soli 20 anni, si esibirà anche lui per la prima volta di fronte al pubblico degli MTV EMA. Appassionato di hip-hop e R&B da tutta la vita, The Kid LAROI ha attirato l’attenzione dei fan di tutto il mondo con il suo EP d’esordio “14 With A Dream” e le sue esibizioni con l’amico e mentore, il compianto JuiceWRLD. A seguire è arrivato il successo mondiale “Stay” con Justin Bieber, che ha raggiunto la vetta della classifica Hot 100, aggiungendo ulteriori successi alla sua brillante carriera. The Kid LAROI è candidato come “Best Australian Act” agli MTV EMA.

Sul palco degli MTV EMA saliranno anche: l’ex icona delle Little Mix e ora superstar solista Leigh-Anne, le attrici di fama mondiale Lily Collins e Ashley Park; Fab Morvan del duo pop degli anni ’90 Milli Vanilli e protagonista dell’omonimo documentario disponibile su Paramount+ dal 25 ottobre; la rivelazione del rap e candidata a “Best Push” Kaliii; Loreen, pluripremiata artista internazionale multi-platino e candidata a “Best Nordic Act”; la cantante britannica di successo e candidata a “Best Collaboration”, “Best New” e “Best UK & Ireland Act” PinkPantheress.

Gli MTV EMA 2023 saranno trasmessi in diretta su MTV in oltre 150 Paesi. In Italia, l’evento andrà in onda domenica 5 novembre a partire dalle 19.00 con il Pre Show e dalle 20.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704), VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) e su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW).

I fan possono votare per i loro artisti preferiti in tutte le categorie, tra cui “Best Song”, “Best Artist”, “Best Collaboration” e la nuova categoria “Best Afrobeats” su www.mtvema.com fino al 31 ottobre. I fan di 24 Paesi del mondo possono anche votare i loro artisti preferiti nella categoria “Best Local Act”.

I vincitori di “Biggest Fans” e “Best Group” saranno votati in un secondo momento tramite i social media ufficiali di @MTVEMA. Il vincitore della categoria “Best Video” sarà scelto da MTV.

I biglietti per gli MTV EMA 2023 saranno in vendita a partire dal 19 ottobre via http://www.fnacspectacles.com/. Nel frattempo, i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda gli EMAs collegandosi al sito https://www.mtvema.com/, seguendo lo show su Instagram, Snapchat, X, TikTok e Facebook, e su MTV Italia online su mtv.it, Facebook, X, Instagram e TikTok commentando sui social utilizzando #MTVEMA.

Gli MTV EMA 2023 sono sponsorizzati da Paramount+.

RTL 102.5 è la radio ufficiale degli MTV Europe Music Awards 2023. In collegamento da Parigi, la speaker Cecilia Songini racconterà in diretta tutte le emozioni della serata, con interviste dal red carpet e altri contenuti inediti. Con lei, due fortunati ascoltatori avranno l’opportunità di vivere questa imperdibile esperienza, assistendo allo show da vicino e molto altro. Inoltre, attraverso collegamenti in diretta e attività social, gli ascoltatori saranno i veri protagonisti e potranno condividere l’atmosfera unica dell’evento e dell’esperienza a Parigi.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Paramount Italia