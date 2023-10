Trevor Horn e il nuovo singolo feat. Marc Almond

Share

Love is a Battlefield di Trevor Horn, con la partecipazione di Marc Almond, è una reinterpretazione della classica canzone di Joe Jackson ed è il secondo brano pubblicato dal nuovo album Echoes – Ancient & Modern di Trevor Horn. Il disco vede Trevor collaborare con alcuni dei suoi cantanti preferiti per creare nuove versioni delle sue undici canzoni preferite dal 1982 al 2012.

Ad interpretare le voci di Echoes – Ancient & Modern troviamo, oltre a Marc Almond, star del calibro di Tori Amos, Rick Astley, Andrea Corr, Steve Hogarth, Lady Blackbird, Jack Lukeman, Iggy Pop, Seal, Toyah Wilcox & Robert Fripp e lo stesso Trevor Horn.

Parlando di Love is a Battlefield, Trevor Horn dice: “ Questo brano di Pat Benatar è un ottimo esempio di canzone d’amore semplice ed eloquente. È perfetta per Marc per entrarci profondamente, perché è quello che sa fare molto bene. Canta il suo cuore raccontando una storia drammatica ed emotiva: l’amore e la sua vita stessa, sono stati un campo di battaglia nel corso della sua esistenza. Lo si sente nella sua voce, ferita ma indomita, è una canzone che potrebbe essere uno dei suoi cavalli di battaglia”.

Horn stesso canta in un classico dei Roxy Music e produce Marc Almond, Tori Amos, Rick Astley, Andrea Corr, Steve Hogarth, Lady Blackbird, Jack Lukeman, Iggy Pop, Seal e Toyah Wilcox & Robert Fripp in brani originariamente eseguiti da Pat Benatar, The Cars, Depeche Mode, Frankie Goes to Hollywood, Billy Idol, Joe Jackson, Grace Jones, Kendrick Lamar, Nirvana e Yes.

Echoes – Ancient & Modern sarà pubblicato su CD, vinile e in formato digitale il 1° dicembre 2023, accompagnato da un libretto che include un’intervista al produttore realizzata dal suo amico e collaboratore di lunga data Paul Morley.

