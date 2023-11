Gianluca Gazzoli con il suo podcast al Lucca Comics & Games 2023!

Share

Il BSMT arriva a Lucca Comics & Games 2023! Gianluca Gazzoli – podcaster, creator e conduttore radio e TV – porterà per la prima volta il suo podcast Passa dal BSMT fuori dalle “storiche” mura del quartier generale milanese per un’avventura, insieme a TikTok Italia, a base di fumetti, giochi e intrattenimento tutta da scoprire, in occasione di una delle Fiere di settore più importanti (e attese) del mondo.

Come da tradizione, anche da Lucca passeranno i principali protagonisti della Fiera per confidarsi, descriversi e raccontarsi in Passa dal BSMT a Gianluca – che, per l’occasione, è stato rappresentato dal fumettista Claudio Sciarrone mentre plana, con cuffie e microfono, sull’iconica Piazza dell’Anfiteatro. Dal 1 al 5 novembre, durante tutti i giorni di Lucca Comics & Games, le maggiori personalità del mondo del fumetto, del gaming e i protagonisti dello showbiz di passaggio nella città toscana si fermeranno per una chiacchierata diretta e senza filtri, tra amici, con Gianluca, creando un’atmosfera che solo al BSMT si può trovare.

Tutte gli incontri saranno disponibili sul profilo TikTok di BSMT, @basement_bsmt, l’unico luogo dove poter vivere il Lucca Comics & Games con la visione di Gianluca Gazzoli. Non mancheranno poi esclusivi dietro le quinte, raccontati da Gianluca sui suoi profili social e su quelli del BSMT.

L’appuntamento “classico” con Passa dal BSMT è ogni lunedì e giovedì su YouTube, Spotify e tutte le principali piattaforme di streaming podcast.

