FIABE JAZZ e un’orchestra under14 alle prese con i grandi classici

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, che ha visto le sale dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone riempirsi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, alla 47° edizione del Roma Jazz Festival tornano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli per introdurli a uno dei linguaggi più versatili e trasversali dell’espressione musicale.

Si parte domenica 5 novembre alle ore 11 con l’atteso ritorno di Fiabe Jazz che quest’anno presenta Kappuccetto Rosso. In scena attori/musicisti abilissimi nel creare situazioni esilaranti grazie a parrucche, oggetti scenici e soprattutto musica dal vivo. Prodotto dal Teatro Popolare d’Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi, Fiabe Jazz è un format/spettacolo di musica e teatro originale, brillante, comico, surreale e imprevedibile che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia attraverso un gioco di immagini, suoni e parole che ha già conquistato migliaia di spettatori. Un caleidoscopio della fantasia manovrato dal pubblico per spostare l’accento sull’importanza della creatività come mezzo che va oltre ogni imprevisto.

Domenica 12 novembre, sempre alle ore 11, in Auditorium arriva la Jazz Campus Orchestra con il concerto Piccola storia del jazz tascabile per ragazze e ragazzi, un viaggio emozionante e divertente – sia per i bambini che per i genitori – nella storia del jazz attraverso l’esecuzione di alcuni dei brani più celebri e delle storie più curiose, per comprendere come è nato e come si è sviluppato il linguaggio più travolgente del XX secolo e della contemporaneità. Nata nel 2019 come progetto della Fondazione Musica per Roma con l’obiettivo di sviluppare nei bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni l’interesse nei confronti della musica jazz, della sua storia e del suo linguaggio, la Jazz Campus Orchestra è un piccolo miracolo italiano che ha già collezionato numerose esibizioni in eventi prestigiosi. Diretta da Massimo Nunzi – alle spalle una lunga attività di trombettista e arrangiatore per artisti del calibro di Chet Baker, Dizzy Gillespie, Lester Bowie, John Cage, Umberto Bindi, Domenico Modugno, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Gianluca Petrella e molti altri – la Jazz Campus Orchestra ha messo a punto un repertorio che spazia da celebri standard a brani originali di Nunzi, costruito con la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi che compongono l’ensemble.

Infine, sabato 18 novembre alle ore 11, ultima matinée in programma, in compagnia ancora una volta di Fiabe Jazz che riporta al festival l’acclamatissimo Cenerentola Rock.

Uno dei più importanti festival europei che da quasi mezzo secolo porta a Roma non solo i grandi nomi storici della scena internazionale ma anche, con instancabile curiosità e sensibilità, quegli esponenti delle nuove generazioni che continuano a innovare un genere musicale per sua natura senza confini. Giunto alla 47° edizione, torna il Roma Jazz Festival, che dal 2 al 26 novembre animerà la Capitale con 23 concerti fra l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, la Casa del jazz e il Monk Roma.

Diretto da Mario Ciampà, il Roma Jazz Festival 2023 è realizzato con il contributo del MIC – Ministero della Cultura ed è prodotto da IMF Foundation in co-realizzazione con Fondazione Musica per Roma.

LUOGHI

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

viale Pietro de Coubertin, 30

In autobus/tram da Termini: 910; 223; 360; 53/2

In Auto: 2 ampi parcheggi a pagamento

In bici: pista ciclabile

INFO

06 9020.7045 orari 10–13/15–17

https://www.romajazzfestival.it

https://www.auditorium.com/it/festival/roma-jazz-festival-2023/

https://www.instagram.com/romajazzfestival/

https://www.facebook.com/romajazzfestival/

Comunicato Stampa: GDG press