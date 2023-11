DEAN LEWIS pubblica il nuovo singolo “TRUST ME MATE”

Share

“TRUST ME MATE“ vede Dean attingere ai ricordi dei suoi cari che lo hanno sostenuto nei momenti di difficoltà, di lotta e di dubbi. Utilizzando le parole di saggezza e di sostegno ricevute dalle persone più care in questi momenti, il risultato è di conforto; una mano sulla spalla che è sempre necessaria, ma che raramente viene ricevuta.

“TRUST ME MATE” è il secondo singolo che anticipa il suo prossimo album e che lo vede di nuovo in collaborazione con il prolifico songwriterJon Hume, che ha già lavorato con Dean a hit come “Be Alright”, “Hurtless”, e “How Do I Say Goodbye?”.

Il successo di DEAN LEWIS è in continua crescita, basti pensare che ha raggiunto già oltre 10 miliardi di stream globali e oltre 5 milioni di album ed EP venduti. La sua hit “How Do I Say Goodbye?” – disco d’oro in Italia – è stato il suo terzo singolo a superare il miliardo di stream dopo “Be Alright” – Disco di Platino in Italia – e “Waves” – Disco d’Oro in Italia.

DEAN LEWIS è ora impegnato nel suo tour mondiale “The Future Is Bright – World Tour 2023″ che ha visto una data sold-out in Italia lo scorso 12 Luglio a Gardone Riviera durante il festival Tener-a-Mente, confermando di essere fortemente apprezzato anche in Italia, dove già aveva fatto un sold-out il 9 novembre 2022 ai Magazzini Generali di Milano.

Comunicato Stampa Universal Music