Leo Gassmann esce il singolo del suo debutto al cinema

LEO GASSMANN torna con un nuovo singolo, “ DAMMI UN BACIO, JA’ ”, in uscita venerdì 17 novembre via Emi Records Italy/Universal Music Italia.

Il singolo fa parte della colonna sonora della seconda stagione di “UN PROFESSORE”, una produzione Rai Fiction e Banjijay Studios Italy, con la regia di Alessandro Casale e interpretata da Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicholas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo.

“Il brano è una continuazione della mia collaborazione con Marco Rissa dei The Giornalisti. Era rimasto nel cassetto fino a quando il regista Alessandro Casale, da sempre fan della mia musica, non mi ha contattato per realizzare una canzone inedita. Mi è subito venuto in mente questo brano che parla di un amore che cambia nel tempo, ma rimane eterno. Parla di ragazzi, di Roma, del traffico, di una relazione con una ragazza che porta entusiasmo e voglia di vivere. I temi molteplici del testo si sposano benissimo con la storia narrata nella serie Rai e di cui sono fan – racconta Leo Gassmann.

“A questo progetto tengo tantissimo: ho avuto un professore di filosofia che mi ha cambiato la vita. L’insegnante è una figura professionale tra le più importanti e l’istruzione è un diritto fondamentale a cui purtroppo ancora oggi non tutti hanno accesso. Realizzo, infine, un mio grande desiderio: quello di firmare una colonna sonora”.

Leo Gassmann

Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre del 1998, una famiglia di artisti e un cognome impegnativo. All’età di 9 anni entra all’Accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni. A 19 anni viene selezionato per essere uno dei dodici concorrenti di “X Factor 12” arrivando alla semifinale e dimostrando un talento singolare nella scrittura e nella voce. Durante il suo percorso all’interno nel programma, Leo ha avuto la possibilità di riscrivere in italiano un brano inedito di Lewis Capaldi, intitolato “Piume”, ottenendo un grande riscontro di pubblico. Nel 2020 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”, confermando le sue doti da cantautore e grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età. Il videoclip di “Vai Bene Così”, che ad oggi vanta oltre 7,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli vale il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020 ricevuto durante l’edizione della Festa del Cinema di Roma. Quest’anno si è laureato in Arte e Comunicazione all’Università John Cabot di Roma.

Dopo l’album d’esordio “Strike”, il giovane cantautore romano ha pubblicato i singoli “Down”, “La mia libertà” e “Lunedì (feat. L’Ennesimo)”. L’artista è stato in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Terzo Cuore”, scritto e prodotto da Leo Gassmann, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti.

È uscito quest’anno il suo album “La strada per Agartha”, che conteneva anche il singolo “Volo Rovescio”, sempre scritto da Riccardo Zanotti e a cui si è aggiunto poi il singolo “Capiscimi”, accompagnato da un simpatico videoclip in cui appare anche Sofia Viscardi. Ad oggi ha accumulato oltre 66 milioni di stream totali.

“Un professore”

Dopo il successo della prima stagione, arrivano i nuovi episodi di “Un Professore”, una co-produzione Rai Fiction e Banjijay Studios Italy, diretta da Alessandro Casale e interpretata da Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo.

La serie racconta la storia di Dante Balestra, un professore di filosofia che, dopo tanti anni di assenza, torna a Roma per occuparsi del figlio Simone. Affascinante e fuori dagli schemi, il professore prende una classe al liceo Leonardo Da Vinci dove applica il suo metodo d’insegnamento anticonformista e instaura un rapporto molto particolare con i suoi alunni, aiutandoli nei loro problemi.

Nella seconda stagione, Dante sta costruendo un rapporto con Simone e vive con Anita – madre del suo allievo Manuel – un amore nuovo. Se in classe Dante dovràÌ€ far ricorso agli insegnamenti dei grandi filosofi per aiutare gli studenti con i problemi della loro etàÌ€ turbolenta, nel privato l’amore con Anita sarà messo in crisi dal ritorno dell’ex moglie Floriana, con la quale Dante si troveràÌ€ a condividere un nuovo segreto, e dall’arrivo di Nicola, uomo legato al passato di Anita e Manuel.

“Un professore” è scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile, basata sulla serie originale “Merlì”, scritta da Héctor Lozano.

I nuovi episodi saranno trasmessi in prima serata e in prima visione su Rai 1, a partire da giovedì 16 novembre.