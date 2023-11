Fuori oggi “Uomini alfa” di Claudym

Share

Una serata flop in discoteca vista attraverso gli occhi di un gruppo di amiche.

Esce venerdì 17 novembre UOMINI ALFA, il nuovo singolo e video di Claudym per Island Records, quarto estratto dall’album d’esordio che vedrà la luce nel 2024.

Dopo i singoli Bugia, Joanne e Cose che si dicono, e un‘attività live che l’ha vista protagonista – grazie al programma Keychange – di palchi prestigiosi come il MaMA Music & Convention di Parigi lo scorso 13 ottobre, Claudym torna con un nuovo brano che fa ballare ma anche riflettere: è un’affermazione della propria libertà e allo stesso tempo una presa in giro verso la cultura maschilista e un certo stereotipo di uomo, quello Alfa appunto.

Ascolta il brano: https://isl.lnk.to/uominialfa

Guarda il video: https://youtu.be/cyYFCYLP6JA

UOMINI ALFA è un pezzo da club, musicalmente energico a tratti allucinato, ma estremamente realistico perché si allontana dalla classica narrazione in cui ci si diverte quando si va a ballare. Nel brano infatti, tramite una serie di esperienze comuni, viene messo in luce quanto possa essere “stressante” fare serata per un gruppo di sole ragazze: dai contatti indesiderati in discoteca, ai segnali in codice per salvare l’amica da una persona molesta, fino al rientro a casa con le chiavi in mano per sentirsi più sicure.

Episodi in cui qualsiasi donna si riconosce, atteggiamenti normalizzati all’interno della nostra cultura patriarcale di cui il brano UOMINI ALFA si fa beffa. E lo fa non solo nel testo ma anche nella musica, soprattutto sul finale, rivisitando un genere solitamente legato a questo modello maschile: la drill.

Sono e non sono una tipa da club. Mi piace un sacco ballare e ho un animo bello zarro che potrebbe raggiungere il suo massimo livello di espressione in un locale, ma spesso questi luoghi mi creano disagio. Racconta Claudia. Ho ricordi contrastanti di serate divertentissime ed altre veramente faticose. In questo brano ho scelto di raccontare il secondo caso. UOMINI ALFA è un pezzo divertente ma anche crudo, in cui racconto la mia esperienza in quanto donna all’interno di una società maschilista, ma che vuole essere poi la storia di tutte le persone (di qualsiasi genere ed orientamento) stanche di certe dinamiche.

Nel videoclip, scritto e montato da Claudym e diretto assieme ad Amedeo Zancanella, viene ribaltato il punto di vista: sono le donne ad esercitare sugli uomini una serie di luoghi comuni legati al concetto di “maschio alfa” (il gruppo di amici molesto, il muratore che fischia, il mansplaining in una riunione in ufficio). Con delle vibe un po’ alla Wannabe delle Spice Girls e una complicità femminile alla Death proof di Tarantino, Claudym e le altre protagoniste del video ribadiscono il concetto che sì si vogliono divertire ma con chi le rispetta.

TESTO UOMINI ALFA

Sembri un tipo elementare

ABC

Siamo sobrie nel locale

ABitches

Il tuo approccio é un po’ banale

ABCheap

Fuga in codice like you know what I mean

Sembri un tipo elementare

ABC

Siamo sobrie nel locale

ABitches

Il tuo approccio é un po’ banale

ABCheap

Mi si é spento il cellulare

Fuck that shit

A-a-arrivo all’ingresso del locale e c’è la fila

Dentro non si riesce a ballare, siamo in duemila

Acqua minerale come fosse tequila

Mi chiedo perché ho cambiato idea e sono uscita

Mi guardo in giro

Mi fissi da lontano, che sfiga

Ti metti accanto

Ed eri addosso già a un’altra tipa

La tua attenzione

Non mi fa crescere l’autostima

Mi sembri toxic

Io Britney perché sono una diva

Faccio ABCD that’s my G

Tu la faccia come il lato b

Deejay dai fai skip, cos’é sta shit?

(Che palle)

Volevo solo vedere un’amica

Sembri un tipo elementare

ABC

Siamo sobrie nel locale

ABitches

Il tuo approccio é un po’ banale

ABCheap

Fuga in codice like you know what I mean



Sembri un tipo elementare

ABC

Siamo sobrie nel locale

ABitches

Il tuo approccio é un po’ banale

ABCheap

Mi si é spento il cellulare

Fuck that shit

Hello, mi senti?

Voglio solo andare a casa

Con le besties

3 di notte per la strada

Chiavi in mano e non sto ancora sotto al palazzo

Mi fischi, complimenti sei una testa di cazzo

Faccio ABCD that’s my G

É V x vendetta = rip

Torno indietro, moonwalk, Billie Jean

(Che palle)

Volevo solo vedere un’amica

Sembri un tipo elementare

ABC

Siamo sobrie nel locale

ABitches

Il tuo approccio é un po’ banale

ABCheap

Fuga in codice like you know what I mean

Sembri un tipo elementare

ABC

Siamo sobrie nel locale

ABitches

Il tuo approccio é un po’ banale

ABCheap

Mi si é spento il cellulare

Fuck that shit

Massì, ahaha, tanto sono tutti

Uomini alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa

Fuck that shit

Uomini alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa

Fuck that shit

CREDITI BRANO

Scritto da: Claudia Maccechini, Marcello Grilli, Walter Coppola

Composto da: Claudia Maccechini, Marcello Grilli, Walter Coppola

Prodotto da: Marcello Guava

Etichetta: Island Records

CREDITI VIDEO

Una produzione Circus Srl @circus_mgmt

Scritto da Claudym @iamclaudym

Regia di Amedeo Zancanella @sansdieu e Claudym

Producer: Maria Laura Arturi @arturized

Fotografia: Ciro Di Niccolo @cirodiniccolo

Montaggio: Claudym

Color grading: Leonardo Mareso @leonardo_mareso_colorist

Grafico: Enrico Dalla Vecchia @eenreeco

Stylist: Luigi D’Elia @gigi_inparadisco

Assistente Stylist: Eleonora Alberoni @eleonoraalberoni

Makeup & hair: Chiara Giangrossi @giangrossichiaramua

Fotografa backstage: Claudia Campoli @campoli.claudia

Comparse: Matilde Rigamonti @rigatilde, Lucia Maite Cavallera @maitelsd, Marieme Soumare @cowrietaitu, Francesco Calderone @f.frenkk, Elias Bourouis @eliasbourouis, Giuseppe Caparello @peppe_caparello, Ludovica Boi @ludovicaboi, Carla Iacono @carlaiaconoo

BIOGRAFIA

Claudia Maccechini, in arte Claudym, è una cantante e illustratrice milanese, considerata tra i nomi più interessanti del nuovo pop emergente made in Italy. La sua carriera musicale inizia con la pubblicazione dei primi brani, in lingua inglese, da indipendente. Grazie al suo talento viene notata da Universal / Island Records e nel 2021 entra nel loro roster, iniziando a scrivere in italiano. Claudym scrive e compone personalmente le sue canzoni, nelle quali affronta tematiche molto intime e personali ma allo stesso tempo comuni alla maggior parte degli ascoltatori, fondendo il nuovo pop con tappeti elettronici dal retrogusto internazionale.

Dopo i primi singoli con Island, nel 2022 esce il suo primo EP “UN-POPULAR”, poliedrico ed eterogeneo esattamente come lei. L’EP è stato accolto positivamente dalla stampa, ma anche da VEVO, Tidal e Amazon Music: quest’ultimo in particolare l’ha selezionata per il loro programma globale “Amazon Breakthrough”, pensato per supportare la crescita degli artisti emergenti nel momento iniziale della loro carriera. Questo progetto ha visto Claudym protagonista di un’esibizione live insieme agli altri due artisti Breakthrough, da cui sono poi stati tratti una versione live del suo EP e un documentario, uscito a ottobre su Prime Video. Nella primavera 2022 è iniziato il suo tour italiano, a cui si sommano le date come opening act dei Pinguini Tattici Nucleari per due date a Firenze e una al Mediolanum Forum, tutte e tre sold out.

Claudym non si considera solo una musicista, perché cura ogni aspetto visivo delle sue copertine e dei suoi videoclip, partecipando attivamente alla produzione e agli storyboard. Inoltre la sua carriera artistica inizia come illustratrice, approcciandosi al mondo delle miniature: in breve i suoi lavori (https://www.etsy.com/it/shop/Claudym) ottengono grande successo. Il suo talento la porta a collaborare con brand come Lavazza, Adidas, Vans e Superga.

Il 28 ottobre 2022 esce il nuovo singolo “Bugia”. A gennaio 2023 è tra le artiste selezionate dall’autorevole network Keychange, nato per colmare il gender gap nell’industria musicale, per l’innovativo programma annuale di sviluppo dei talenti nella musica per il 2023. Il 30 marzo esce il nuovo singolo e video “Joanne”, una dichiarazione d’amore atipica, straordinariamente onesta, a un’amica, ma anche a quella parte di noi stessi che fatichiamo di più ad accettare. Segue il 30 giugno l’uscita di “Cose che si dicono”, inserito nelle maggiori playlist editoriali (Indie italia, Caleido, Sanguegiovane, Novità pop, Scuola indie, Equal italia). Il 17 novembre esce “Uomini Alfa”, quarto estratto dall’album d’esordio che vedrà la luce nel 2024.

