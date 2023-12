Share

Giunge all’ottavo anno il Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, nelle fumetterie aderenti in tutta Italia, albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane.

Quest’anno il Free Comic Book Day Italia, la giornata del fumetto gratis, si festeggerà per dieci giorni: fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuiranno gratuitamente ai lettori un mix di albi inediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Nato negli USA nel 2001 e arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016, il Free Comic Book Day Italia coinvolge quest’anno 4 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e saldaPress. Una partnership, rinnovata di anno in anno, che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto e dei suoi autori.

Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno sono: Knight Terrors, Marvel’s Voices 2023, A Vicious Circle, Make The Exorcist Fall In Love e Dal Mondo di Topolino: Zio Paperone e la Lampada Bisestile / Topolino fuori dai radar (Panini Comics); X6 – Crucisix, Marriagetoxin, Kaiju Girl Caramelise, Sin City, #Justkilling (Star Comics); GEA (Sergio Bonelli Editore); Damn Them All e Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei (saldaPress).

“Anche in questo 2023 Panini arriva puntuale all’appuntamento del Free Comic Book Day Italia e presenta cinque imperdibili albi gratuiti, di cui due – quello Marvel e quello DC – con contenuto inedito e che non verrà proposto in formato comic book se non in questa veste” commenta Marco Marcello Lupoi (Direttore Editoriale Panini Comics). “Inoltre, tre albi che fanno da preview ad appuntamenti imperdibili in arrivo, come la nuova miniserie disegnata da Lee Bermejo, i nuovi capolavori di Topolino (con tre tavole inedite ed esclusive per questo fascicolo), e l’esordio di uno shonen che vi conquisterà. Mentre Panini Comics entra nel suo trentesimo anno di vita, ancora una volta sosteniamo le fumetterie con questo grande evento promozionale!”.

“Anche quest’anno siamo felicissimi di partecipare al Free Comic Book Day Italia, un’iniziativa che mette al centro le fumetterie e riafferma il loro ruolo di luoghi d’incontro e di scoperta per appassionati di ogni tipo. Proprio per questo, le anteprime Star Comics saranno rivolte a un vasto pubblico: presenteremo X6 – Crucisix, manga per lettori maturi in cerca di emozioni “forti”; Marriagetoxin, con il suo connubio di romanticismo e azione mozzafiato; e poi il dolcissimo Kaiju Girl Caramelise. Anche gli appassionati di fumetto occidentale avranno pane per i loro denti: #JustKilling è l’ultimo progetto di Giacomo “Keison” Bevilacqua, in collaborazione con altri talentuosi autori; dulcis in fundo, sarà parte dell’iniziativa anche la prossima opera targata Star Comics del maestro Frank Miller: il capolavoro noir Sin City.” così Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Star Comics.

“Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione alla nuova edizione del Free Comic Book Day Italia” afferma Michele Masiero, Direttore Editoriale della “fabbrica dei sogni” di via Buonarroti. “Quest’anno saremo presenti con il numero zero di Gea, la serie nata nel 1999 dalla penna di Luca Enoch e riproposta in un nuovo formato da primavera 2024. Gea è un’adolescente iperdinamica e rockettara ma anche un BALUARDO: un vigilante con la delicata missione di proteggere il mondo dalle intrusioni di esseri alieni provenienti da altri piani dell’esistenza.”

Andrea G. Ciccarelli, Direttore Editoriale di saldaPress, aggiunge: “L’iniziativa del Free Comic Book Day si rinnova anche quest’anno e ci fa sempre piacere poter proporre ai lettori un piccolo assaggio dei fumetti saldaPress in uscita nei prossimi mesi. Quest’anno con il comics Damn Them All e il manga Se la mia Idol preferita arrivasse al Budokan, morirei – entrambi inizi di serie – i temi trattati sono molto diversi e, proprio per questo, credo molto rappresentativi dell’allargamento della proposta editoriale intrapresa dalla casa editrice negli ultimi anni”.

Sono oltre 310 le fumetterie che aderiscono al Free Comic Book Day Italia, pronte ad accogliere nei 10 giorni dell’iniziativa vecchi e nuovi lettori. Di anno in anno, il successo del Free Comic Book Day Italia lo rende un appuntamento fisso da segnare in calendario: un modo per i lettori di fumetti affezionati di leggere grandi anteprime e, per le fumetterie, di attirare i curiosi che vogliono scoprire (o riscoprire) la nona arte. La lista completa delle fumetterie aderenti è consultabile sul numero 387 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima.

Buona lettura e viva il fumetto!

#FCBDitalia23

Comunicato Stampa: Goigest