Jack Daniel’s accende il Natale di Milano

Non c’è niente di più confortante del calore delle festività più amate!

Quest’anno Jack Daniel’s contribuisce a questa magica atmosfera con una serie di proposte uniche che accenderanno la città di Milano, donandole lo spirito festivo più originale – e inaspettato – in pieno stile Jack, attraverso un albero di Natale mai visto prima in Italia, addobbi che arricchiranno una pensilina nel centro della città, un cadeau per tutti (in serie limitata) e i tram speciali che porteranno il messaggio di Jack in tutto il capoluogo lombardo.

Jack Daniel’s quest’anno celebra le feste condividendo la speciale tradizione di Lynchburg (la cittadina del Tennessee sede della storica Distilleria) di posizionare l’albero natalizio in un luogo iconico della città: è il Jack Daniel’s Holiday Barrel Tree, un albero di Natale alto 7 metri e realizzato con 66 botti Jack Daniel’s, quelle originali in cui maturano il classico Old N.7 e tutti i whiskey della linea Jack Daniel’s. L’albero sarà posizionato nell’area esterna della Fondazione Riccardo Catella, nel quartiere di Porta Nuova, da martedì 12 dicembre a martedì 2 gennaio e si colorerà al calar del sole con luci sfavillanti e decorazioni. Un albero mai visto prima – imponente, ricco di fascino e frutto di una lavorazione dettagliata – da ammirare (e da fotografare!) che lascerà cittadini e turisti a bocca aperta. Il Jack Daniel’s Holiday Barrell Tree è realizzato in collaborazione con max Up.

Rimanendo fedele alla sua tradizione e alla voglia di diffondere calore festivo unendo gli affetti, amici e familiari, Jack Daniel’s – in collaborazione con IGPDecaux – da lunedì 4 a domenica 18 dicembre porterà lo spirito natalizio in Largo Cairoli a Milano, grazie a una pensilina addobbata con ghirlande, luci, vetrofanie dedicate alle pareti, le sedute che riproducono gli iconici barili e lo showscreen che riprodurrà i video con il messaggio “Crea le tue etichette, liberati dal resto” (clip di 15” disponibile anche online come preroll su YouTube, Twitch e Teads).

La brand shelter di Largo Cairoli, inoltre, dall’11 al 15 dicembre, sarà dotata di un dispenser di palline di Natale (in polistirolo riciclato al 100%) perfette per dare un tocco Jack al proprio albero (disponibili fino ad esaurimento scorte).

“I bei momenti sono rari, trattali come meritano” è invece il messaggio che girerà per la città grazie alla personalizzazione di una linea del tram, dal 4 al 31 dicembre. Un secondo tram, inoltre, percorrerà il centro della città nei pomeriggi e nelle serate dall’11 al 15 dicembre, anch’esso portando per le vie di Milano il payoff made in Jack.

La pianificazione di tutte le attività è a cura di Spark Foundry.

Come sempre, poi, non mancherà l’attivazione sui canali social ufficiali del brand (Facebook e Instagram), per trasmettere anche online il senso delle feste made in Jack.

