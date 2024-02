Sanremo: La grinta di Emma con “Apnea”

Share

EMMA è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano APNEA, scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone. A dirigere l’orchestra per Emma durante la settimana sanremese sarà il Maestro Alberto Cipolla.

A Sanremo Emma in una veste inedita, libera e coerente con la persona che è diventata e che abbiamo imparato a conoscere con “SOUVENIR”. Già dai primi momenti in studio, durante la scrittura di Apnea, Emma ha sentito che era la canzone giusta da portare sul palco dell’Ariston per continuare il suo percorso musicale. Sono state le emozioni a guidare questa scelta. E in fondo l’Apnea è anche l’apice di un’emozione, talmente forte da togliere il fiato, talmente bella da far immergere completamente in una dimensione a sé, distante da tutto ciò che normalmente ci circonda. È questa la forza del brano: tre minuti di trasporto col fiato sospeso.

Emma arriva a Sanremo dopo l’uscita di “SOUVENIR” (uscito ad ottobre 2023 e certificato oro) e l’esperienza di “Souvenir in da club” che, tra novembre e dicembre, l’ha vista protagonista, con più date per città, sui palchi dei club della nostra penisola per presentare live al suo pubblico in modo intimo e rock and roll i brani del nuovo disco.

L’11 novembre 2024 EMMA tornerà live per una data speciale al Forum di MILANO con Emma IN DA FORUM, un modo unico per festeggiare insieme al suo pubblico, ad un anno esatto dalla partenza di SOUVENIR in Da Club. I biglietti per il live, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti, sono disponibili in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Clappit.

“SOUVENIR”, anticipato da Mezzo mondo (certificato platino) e Iniziamo dalla fine (certificato oro) è disponibile in digitale, in versione CD e VINILE. L’album, ad una settimana dall’uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo EMMA la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023. Attualmente è in radio il nuovo singolo AMORE CANE feat. LAZZA, il brano è una delle nove tracce che compongono “SOUVENIR“.

L’album è composto da 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature di Emma e raccolgono le immagini, i colori, le emozioni sentite e vissute da lei negli ultimi due anni.

Sono disponibili online sul canale youtube di Emma le intime live performance dei brani “CARNE VIVA” e “AMORE CANE”, registrati per LIGHTSTUDIO, format Amazon Original. Le due versioni live sono disponibili anche su Amazon Music, all’interno dell’album SOUVENIR.

Questa la tracklist di “SOUVENIR”: Iniziamo dalla Fine, Amore Cane (feat. Lazza), Mezzo Mondo, Intervallo, Sentimentale, Carne Viva, Capelli Corti, Indaco, Taxi sulla Luna (bonus track) con Tony Effe.

Hanno collaborato al disco: Katoo, Davide Simonetta, Drillionaire, Zef, Simone Privitera (Simon Says), Jacopo Ettorre, Paolo Antonacci, Francesco Tarducci, Federica Abbate, Franco126, Takagi e Ketra, Andrea Bonomo, Riccardo Scirè.

Comunicato Stampa: Lisa Gottardo