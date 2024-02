Ghali e il suo alieno sul palco dell’Ariston

Share

È ufficialmente fuori CASA MIA (Warner Music Italy/Sto Records): il brano che ieri sera ha segnato il debutto di Ghali tra i big del 74esimo Festival di Sanremo è da oggi disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

CASA MIA (testo e musica di Ghali Amdouni, Davide Petrella e Michelangelo) racconta il nostro pianeta con occhi nuovi, attraverso un inedito dialogo musicale tra l’artista e un extraterrestre che esplora per la prima volta il pianeta Terra. In uno scambio serrato di barre, scandito da un sound dal gusto elettropop in cui trovano spazio elementi synth spaziali a donare al brano una dimensione futuristica, CASA MIA offre uno spunto di riflessione sulla condizione umana, alternando il senso di meraviglia nei confronti del nostro pianeta all’amarezza per i mali che lo affliggono. Dalla conversazione con l’altro sorge una speranza palpabile: Ghali stravolge ancora una volta i tradizionali punti di riferimento (Casa mia, Casa tua / Che differenza c’è? Non c’è), con la convinzione che nonostante le atrocità umane, la Terra, con i suoi prati verdi e mari blu, possa essere per tutti il luogo più prezioso dell’universo.

“Casa Mia nasce da un anno speciale per me: di grandi viaggi, di scoperte e nuove consapevolezze. L’anno in cui ho ritrovato me stesso, e che ha ispirato questo brano.

Rich Ciolino, l’alieno con cui dialogo, rappresenta un po’ la mia coscienza. Voglio che questo brano sia un invito a riflettere, a guardare il mondo con occhi nuovi e trovare la forza di cambiare le cose. Perché casa nostra è casa di tutti, e spetta a noi renderla un posto migliore” – Ghali.

E proprio l’extraterrestre Rich Ciolino, che da giorni sta vivendo e condividendo sui social l’esperienza sanremese con Ghali, è insieme all’artista al centro del video di CASA MIA, fuori su YT. A colorare le sequenze del videoclip, celebrando a colpi di ritmo quest’incredibile incontro, le tinte verdi dei prati e quelle blu del cielo, in quella che è a tutti gli effetti la loro cartolina dalla Terra.

Ma l’artista, icona mondiale della musica italiana con 50 Dischi di Platino e 16 Dischi d’Oro nel palmares, non si ferma qui e guarda ancora più lontano. È di questi giorni l’annuncio del suo grande ritorno dal vivo: Ghali Live al Forum è l’imperdibile data in programma il 29 ottobre al Forum di Assago e prodotta da Vivo Concerti con cui l’eclettico rapper di Baggio porterà tutto il suo mix di influenze musicali, sparigliando ancora una volta i generi con un’esplosiva setlist dove confluiranno i brani che l’hanno proiettato nella stratosfera del pop, le hit che hanno dominato le classifiche italiane, passando per la trap più viscerale e pura del suo ultimo mixtape, Pizza Kebab Vol.1 per un incredibile ritorno a quella che è a tutti gli effetti casa sua. Biglietti disponibili online dalle ore 14.00 di venerdì 9 febbraio su www.vivoconcerti.com e dalle ore 10.00 di mercoledì 14 febbraio nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest