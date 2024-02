Gigi D’Alessio: da oggi al via le prevendite per il nuovo tour estivo

Share

È un viaggio che comincia da Palermo con il doppio appuntamento il 5 e il 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino, il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio. Dopo gli 8 eventi speciali di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” in programma a giugno in Piazza del Plebiscito, l’estate dell’artista prosegue con un fitto calendario live che toccherà le più belle località d’Italia, da nord a sud.

I biglietti del tour, prodotto da GGD, Friends & Partners, in collaborazione con Sicily by Car, saranno disponibili in prevendita dalle ore 18 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it); ecco le prime date annunciate:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

07 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

08 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

09 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

L’artistariabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

www.gigidalessio.com

www.facebook.com/gigidalessioofficial www.instagram.com/gigidalessioreal

www.twitter.com/_gigidalessio_

www.youtube.com/user/GigiDAlessioVEVO

Comunicato stampa: Letizia D’Amato