Carolina Benvenga online “Quando è carnevale”

Per un Carnevale all’insegna della musica e del divertimento, arriva il nuovo coloratissimo video di CAROLINA BENVENGA, “QUANDO È CARNEVALE”, visibile sul suo canale YouTube al link https://youtu.be/Anpo5BPA3bw.

“Quando è Carnevale”, disponibile in digitale su tutte le piattaforme, è il primo brano di Carolina di questo 2024, che si preannuncia ancora una volta un anno tutto da ballare e cantare insieme!

Attrice e conduttrice, volto della tv dei ragazzi, cantante e autrice, Carolina Benvenga è una vera beniamina dei più piccoli: tra gli ultimi appuntamenti lavorativi, lo scorso dicembre ha condotto, insieme ad Andrea Dianetti e Carlo Conti, le prime due puntate dello Zecchino D’Oro andate in onda su Rai1.

Da fine novembre a metà gennaio è stata in tour nei teatri di tutta Italia con il suo spettacolo natalizio “Un Natale Favoloso… a Teatro”, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis.

E a febbraio, per due weekend, è tornata al cinema con “PIGIAMA PARTY! CAROLINA E NUNÙ ALLA GRANDE FESTA DELLO ZECCHINO D’ORO”, il più grande pigiama party della storia con protagonisti Carolina Benvenga, i successi dello Zecchino d’Oro e l’anisello Nunù.

33 anni, metà romana, metà salentina di Gallipoli, Carolina a 8 anni è già sul set e inizia a lavorare, a 12 con il maestro Abbas Kiarostami, il suo palmares conta decine di film e serie tv. Nel 2012 sceglie di dedicarsi alla conduzione e al mondo dei bambini, iniziando un percorso all’interno di Rai Kids; con la sua empatia e la sua spontaneità, conquista le famiglie italiane. Protagonista e conduttrice de “La posta di YoYo”, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ha all’attivo anche diverse collaborazioni con Lo Zecchino d’Oro, un film per il cinema e la pubblicazione di tre libri per bambini. Grazie ai messaggi positivi e educativi che riesce a trasmettere con i suoi video e nei programmi tv di cui è la protagonista, Carolina diventa una sorta di Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia. Le mamme l’hanno eletta regina del web, contribuendo ad aumentare la popolarità di Carolina. Sono loro le sue prime fan, sostenendola e facendo diventare virali i video che posta sul suo canale YT, con le simpatiche coreografie di baby dance. Sono video di ogni tipo, per tutti i gusti, un modo diverso per giocare con i bambini, che imparano la coordinazione, imparano a cantare, a divertirsi anche se da soli, e a condividere questi momenti con la propria famiglia. Al tempo stesso apprendono i messaggi, che spesso si trovano nelle canzoni stesse, soprattutto negli inediti di Carolina, che regalano sempre immagini, insegnamenti e strumenti importanti per loro.

Comunicato Stampa: Alessandra Bosi