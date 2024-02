Tropico questa estate live a Gallipoli

Share

Il tour estivo di TROPICO, martedì 20 agosto, si aggiunge alla lineup 2024 del Parco Gondar, e continuano gli annunci dei live che per l’estate 2024 portano il palco di Sanremo a Gallipoli, dopo i già annunciati show di Annalisa, Geolier, Mamhood, Irama, Il Tre e La Sad!

Reduce dal recente successo delle hit sanremesi scritte per Ghali, Emma, The Kolors e Rose Villain e da un tour invernale sold-out in tutta Italia, Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, cantautore napoletano, è uno tra gli autori più richiesti in Italia, firma di alcune delle hit di maggiore successo degli ultimi anni, con decine di dischi di platino all’attivo. Al Festival di Sanremo il suo nome è ormai un’istituzione: nel 2023 firma le canzoni che si aggiudicano le prime due posizioni del podio (Due vite di Marco Mengoni e Cenere di Lazza), mentre nel 2024 è autore di ben quattro tra le canzoni più apprezzate (Casa mia di Ghali, Apnea di Emma Marrone, Un ragazzo una ragazza dei The Kolors e Click Boom! di Rose Villain). Inoltre collabora con i più grandi artisti italiani, come Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Fedez, J-Ax, Guè Pequeno, Marracash, Rkomi, Ghali, Lazza e molti altri.

Il nuovo tour estivo lo vedrà sul palco con il suo progetto solista, all’attivo con i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro, Carlito’s Way, seguiti dall’album Non esiste amore a Napoli (2021), con la partecipazione di Calcutta, Coez, Elisa e Franco126. Nel 2022 è la volta dei brani Nuda Sexy Noia (Epic/Sony Music) e Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra). Nell’autunno 2023 ha pubblicato il suo nuovo e apprezzatissimo album, Chiamami quando la magia finisce (feat. Cesare Cremonini, Madame, Franco126, Joan Thiele e Raiz), mescolando la lingua napoletana all’italiano e conquistando il plauso di critica, radio e fan, per poi intraprendere un tour completamente sold-out, che lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia.

Ticket disponibili da oggi su Dice e Ticketone.

Tropico si aggiunge ai già annunciati live di Il Tre (27 luglio), La Sad (30 luglio), Irama (31 luglio), Ariete (2 agosto), Gemitaiz (4 agosto), Annalisa (6 agosto), Salmo & Noyz (9 agosto), Geolier (12 agosto), Mahmood (18 agosto).

Nelle prossime settimane si susseguiranno una serie di nuovi annunci che delineeranno il calendario della stagione 2024 del Parco Gondar. E, come ormai consuetudine all’interno della programmazione, sono in cantiere inoltre eventi dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alla letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 30mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.

Tutti i biglietti per gli eventi targati Parco Gondar sono disponibili su DICE e su tutti i principali circuiti di vendita tradizionali.

