Jennifer Lopez live sul palco di Apple Music

L’icona del pop Jennifer Lopez è la prossima artista a salire sul palco di Apple Music Live, la serie di esibizioni dal vivo che offre alle più grandi star della musica una piattaforma per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo.

Fresca di pubblicazione del suo nono album in studio, This Is Me… Now, Jennifer Lopez si presenta sul leggendario palco dell’Orpheum Theater di Los Angeles davanti a una folla di suoi fan. La performance Apple Music Live debutterà giovedì 22 febbraio alle 04.00 esclusivamente su Apple Music all’indirizzo apple.co/JenniferLopez e su Apple TV+. I fan potranno inoltre seguire in streaming la performance Apple Music Live in qualsiasi momento on demand sia su Apple Music che su Apple TV+.

In un’ampia intervista con Zane Lowe di Apple Music, Jennifer Lopez ha dichiarato: “Penso che [This Is Me…Now] sia il disco più onesto che abbia mai fatto. E per questo mi sento molto legata ad esso. Non è solo personale, c’è tutto il mio cuore. È tutto il mio cuore nell’aria e nell’etere, adesso. E sento davvero che, nel condividere la musica, non stavo condividendo solo i brani, ma un sentimento, un messaggio, un’idea più grande, ed è per questo che per me non è solo musica per me”.

Durante l’esibizione, la Lopez presenta i nuovi brani “This Is Me… Now“, “Rebound“, “Hearts and Flowers” e “Greatest Love Story Never Told“, oltre ai suoi più grandi successi e ai brani preferiti dai fan, come “Jenny from the Block“, “Love Don’t Cost a Thing”, “If You Had My Love” e altri ancora.

La seconda stagione di Apple Music Live ha preso il via lo scorso maggio con una performance speciale di Ed Sheeran, seguita dallo straordinario show di Burna Boy allo stadio di Londra all’inizio dell’estate e da uno spettacolo elettrizzante di Dominic Fike ad Atlanta. Brent Faiyaz ha presentato il suo set in una gremita Londra e, più recentemente, SZA ha consolidato il suo status di icona con un’esibizione indimenticabile. Altre esibizioni di spicco di Apple Music Live sono state la performance di Harry Styles One Night Only in New York, quella di Billie Eilish Live at the O2, il primo Holiday Masquerade Ball di Alicia Keys e le avvincenti esibizioni di Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs e Wizkid. Esplora l’intera scaletta delle esibizioni passate nell‘archivio di Apple Music Live.

Ottieni sfondi esclusivi per il tuo telefono sulla pagina del concerto di Jennifer Lopez su Shazam. Toccate “Salva” per sbloccare la scaletta di Apple Music Live, le foto del tour e altro ancora dopo lo spettacolo.

