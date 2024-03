Trentin’ Music Award 2023: scelti i candidati finalisti

Share

Il meglio della musica prodotta in Trentino

Serata di premiazione

Giovedì 14 marzo dalle 21.00

SmartLab, viale Trento 47/49 Rovereto

Torna anche quest’anno la premiazione del Trentin’ Music Award, il premio che vuole dare un riconoscimento alle migliori produzioni musicali nate in Trentino. Il premio è stato inventato da Capitan Wyzno che, pur non facendo più parte della Giuria, manderà un saluto a inizio serata tramite collegamento live.

Quella stessa sera, dopo le premiazioni, ci sarà l’esibizione di alcuni dei Vincitori.

LE NOVITA’ :

Prima su tutte la serata di presentazione che si terrà allo SmartLab di Rovereto giovedì 14 marzo dalle 21.00 in poi dove si potrà assistere dal vivo alla premiazione dei Vincitori delle 8 categorie proposte: Miglior Copertina, Miglior Video, Miglior Singolo, Miglior Album, Miglior EP e Miglior Progetto Esordiente, Miglior Progetto Strumentale, Miglior Progetto Rap/Hip-Hop

Le ultime due categorie sono state aggiunte quest’anno al fine di poter dare maggiore visibilità alle numerosissime produzioni del 2023 e valorizzare anche il lavoro dei musicisti più giovani.

I PREMI :

Il vincitore di ogni categoria riceverà premi promozionali e la possibilità di registrazione presso il Metrò Rec di Riva del Garda.Quella stessa sera, dopo le premiazioni, ci sarà l’esibizione di alcuni dei Vincitori del Trentin’ Music Award.

LA GIURIA :

Gli organizzatori del Premio, nonché giurati, sono operatori del settore musicale locale: Fabio Desanti dell’Adige, Switchradio e NBC Reteregione, Max Bortolameotti dell’Ass. Sonà e di Rockabout, Giusy Elle di Electric Duo Project, Francesca Chizzola di Indiemood, Federica Fanizza di Artesnews e Stefano Zanol di Area Musica di APPM.

Giurato speciale per la categoria rap: Wad di Radio Deejay.

GIURIA ESTERNA E PREMI SPECIALI :

Per coinvolgere l’intero reparto musicale della Provincia e arricchire l’offerta di premi per i musicisti trentini, sono state coinvolte altre realtà del settore: Upload, Onda Musicale, Centro Musica di Trento, Corriere del Trentino, Radio Retebusa e la grafica Ayla Parisi.

MISSION :

Trentin Music Award si pone l’ambizioso traguardo di creare una scena musicale locale valorizzando il contributo degli artisti nostrani e supportandoli con l’appoggio di tutta la rete di professionisti della provincia. Perché la musica è espressione di sé, è crescita personale e motivo di aggregazione, un modo sano e positivo per crescere e sviluppare il proprio talento.

I NOMINATI :

Per tutto il 2023 sono state valutate più di 200 pubblicazioni musicali. Alla fine, dopo una votazione, si possono presentare le Nomination divise per Categoria (in ordine alfabetico):

TMA 2023 – Nomination come Miglior Singolo

Felix Lalù & Whitenoise – Tendon

Pheromones – Red Light Room

Supercanifradiciadespiaredosi – Aggiovaggio

The Bastard sons of Dioniso feat. Coro della Sat – Il tuo tesoro

The Mesh-aP – Take One More Beer

TMA 2023 – Nomination come Miglior EP

Astio – Bocche stanche

Cannibali Commestibili – Dio sta invecchiando male

Humus – Non è giusto

Pheromones – Pheromones

Wild bek – Wild bek

TMA 2023 – Nomination come Miglior Album

Elisa Maitea – Maitea

ILPALESECHEAMO – Una storia italiana

Jambow Jane – Three

Ringo Blues – Bless My Soul

The Bankrobber – Lighters and Lovers

TMA 2023 – Nomination come Miglior Progetto Esordiente

Amarena

Azetagi

Fat Honey

HRTBRKR

Medaglia

TMA 2023 – Nomination come Miglior Progetto Strumentale

Alex Calliari – Fuck the system

Bandastorta – Drum Bun

Nick Petricci – Dangerous District

Daniele Tommasini – A desert called empire

Il Concerto delle Scimmie – Zolfo

TMA 2023 – Nomination come Miglior Progetto Rap/Hip-Hop

Carpa feat. L4asso e 8 Syntagma – Buio (qui ed ora)

Drimer – Facile

Malogrido – Fuori di casa

Mr. Stiv – Non ho più paura

Ranabis feat. Giovane Feddini e Ric de Large – L’oracolo

Sara Kane – 1200

TMA 2023 – Nomination come Miglior Copertina

Astio – Bocche stanche – Artista: Zach Hobbs

Cannibali Commestibili – Dio sta invecchiando male – Foto di Nicola Stenico, Grafica di Adriano Siesser, Artwork di Rasa

Felix Lalù & Whitenoise – Tendon

Radiofontani – Dusk in the Gorge Valley/Tune Up – Artista: Stefania Barozzi

Supercanifradiciadespiaredosi – Aggiovaggio – Artista:Brodolfo Sgangan

TMA 2023 – Nomination come Miglior Video

Astio – Bocche stanche – Artista: Zach Hobbs

Cannibali Commestibili – Ballerine Splatter – Artista: Kaiber

Fil – Quello che rimane – Artista: Alberto Capuzzo – LISCHE E

ILPALESECHEAMO – Il mare che i terroni rimpiangono – Artista: Purple Pixel

Supercanifradiciadespiaredosi – Aggiovaggio – Artista: Marcello Plotegher

www.trentinmusicward.it

Comunicato Stampa: Indie Mood Music