Al via l’8 marzo la prima tappa del tour di Gazzelle

Reduce dalla partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “TUTTO QUI”, GAZZELLE sta per tornare sui palchi delle principali città italiane con il tour nei palasport “DENTRO X SEMPRE”, al via da venerdì 8 marzo da Padova (sold out).

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Adesso è pronto a riabbracciare il suo pubblico in un tour che ha già collezionato, ancor prima dell’inizio, un tutto esaurito dietro l’altro e raddoppi, fino ad arrivare a tre date sold out nella sua Roma.

Il 16 maggio 2024 il cantautore si esibirà in uno straordinario concerto all’Arena di Verona, un evento unico che si va ad aggiungere al “DENTRO X SEMPRE”. Questa sarà la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica in una delle venue più suggestive e storiche d’Italia per un concerto tutto suo.

I fan sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi e il suo ultimo album “DENTRO” (https://gazzelle.lnk.to/DENTRO; Maciste Dischi/Artist First) fino al brano sanremese “Tutto Qui”, (https://wmi.lnk.to/tuttoqui; Maciste Dischi/ Warner Music Italy), già certificato oro.

Di seguito tutte le date del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere – SOLD OUT

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele – SOLD OUT

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

16 maggio 2024 || Verona @ Arena di Verona

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati.

Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d’oro e 23 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

