La playlist speciale di Apple Music per le donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Apple Music accende i riflettori su come le donne nella musica stiano trovando forza nella comunità e ponendo le basi per un futuro più equo.

La nuova playlist Alpha

Alpha è una nuova playlist di Apple Music che vuole essere uno spazio per ridefinire il significato del potere delle donne. Il potere non deve essere necessariamente una lotta, una presa di posizione o un cambiamento della storia. Il potere delle artiste presenti in Alpha risiede nella loro esistenza. Da lì scaturisce la verità, l’autenticità, la vulnerabilità, la rappresentazione di tutte le sfumature.

Molte delle straordinarie artiste internazionali e italiane che fanno parte di questa playlist sono davvero artefici della storia e dei cambiamenti, e ognuna di loro è una forza della natura nei rispettivi generi musicali. Pubblicata in onore della Giornata Internazionale della Donna, la selezione musicale di Alpha tocca ogni aspetto di ciò che la femminilità può rappresentare e trasmettere, per una o per tante donne.

Qui troverete amore e intimità, speranza e accettazione, intensità e crudezza. È un luogo dove iniziare conversazioni, sollevarsi l’un l’altro e sfidare le idee attraverso, semplicemente, l’essere. Questo è il vero potere.

E chi può iniziare meglio di Beyoncè?!

Ascoltate subito Alpha e scoprite ogni settimana nuove cover star e la loro musica: apple.co/-Alpha

Le altre proposte

In Italia i contenuti in primo piano includono tante playlist a tema con una ricca selezione di brani di artiste italiane che con la loro musica appassionano ed emozionano il pubblico. Tra queste:

· Noi, loro, le altre è la playlist esclusiva di Italia Music Lab, l’hub nato per supportare i giovani music creator italiani: una selezione di 15 brani di altrettante artiste emergenti italiane che rappresentano il presente e futuro della musica tra cui Any Other, ditonellapiaga, Assurdité, Angelica e svegliaginevra.

· DONNE IN MUSICA, playlist di Radio Italia tutta al femminile, con grandi nomi della musica italiana – come Elisa, Fiorella Mannoia, Elodie ed Emma – che hanno fatto della musica uno strumento di condivisione e incontro.

· Women in Music by Billboard Italia: pensata in occasione dell’evento annuale Women in Music svoltosi a Los Angeles nei giorni scorsi, questa playlist coinvolge le protagoniste della music industry italiana di ieri e oggi – come Annalisa, Caterina Caselli e Loredana Bertè – per rappresentare uno spunto di riflessione e una celebrazione delle artiste che con la loro arte contribuiscono ad alimentare, grazie alla musica, un cambiamento sociale e culturale in positivo.



Infine, due grandi artiste della scena pop e rap italiana, Rose Villain e BigMama, sono protagoniste – rispettivamente – delle cover di Pop Hits Italia e RapIT.

