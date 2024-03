Teatro Tor Bella Monaca gli spettacoli della settimana

Share

Siamo a metà mese e il Teatro Bella Monaca prosegue il suo percorso invernale con passione. Dal 19 al 24 marzo si viaggia tra amore, conoscenze letterarie e testi dedicati ai bambini.

“Finché mela non ci separi”, produzione Politeama, apre la settimana al TBM da martedì 19 a sabato 23 marzo. Il testo curato da Lara Balbo vanta la regia di Matteo Milani il quale recita al fianco di Lara Balbo e Federico Tolardo. Ispirato a “Il diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain, “Finché mela non ci separi”, si rifà ad uno dei testi moderni più belli mai scritti, dove viene posta l’attenzione sull’unico vero motore che unisce gli esseri umani per quanto diversi possano essere: l’amore. Adamo ed Eva, chi erano, come si guardavano, erano così tanto diversi da un uomo e una donna dei giorni d’oggi? Un uomo, Adamo. Una donna, Eva. Quindi una coppia. E poi, l’ amico della coppia, migliore amico di lui e di lei, testimone di nozze, confidente, padrino di battesimo dei figli, guida spirituale, compagno di bevute, terapista di coppia all’evenienza, postino, tecnico della caldaia, consulente immobiliare, insomma l’Alfa e l’Omega. Una piccola piramide sociale che ha come base Lui e Lei in un continuo tendere verso il vertice, alla ricerca di approvazione, confidenza, consolazione, sfogo, pace. In un’epoca in cui l’amore eterno sembra passato di moda sia come mito romantico, sogno degli adolescenti, che come semplice motore per la convivenza umana, è necessario rinnovarne la speranza. Il frutto proibito ossia la caduta dell’Eden, la crisi in cui ogni relazione può ritrovarsi, l’errore quindi, sarà per loro stimolo per giungere ad una vera e profonda conoscenza reciproca. Il segreto è la tolleranza che, nell’accettazione delle reciproche fastidiose diversità, consente di raggiungere il traguardo faticoso di una vita in comune. L’amore è una piacevole conquista, non un idillio. Aiuto regia: Mattia Ranaldo; Musiche originali: Francesco Mastroianni; Drammaturgia musicale: Samuele Cestola; Arrangiamenti: Massimiliano Lombardi; Scene: Fabiana Di Marco.

Segue “Tutti i libri del mondo o quasi, in 90 minuti”, produzione La Macchina Del Suono,che sarà in scena sabato 23 e domenica 24 marzo. Il testo di Reed Martin e Austin Tichenor è tradotto da Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti, Roberto Andrioli – allo stesso tempo registi e interpreti – e Fabio Fantini. “Tutti i libri del mondo o quasi, in 90 minuti” è un oltraggioso assalto alla grande letteratura con oltre novanta dei più grandi capolavori mai scritti sul pianeta Terra, raccontati in 90 minuti. Il pretesto è un corso intensivo di letteratura, novanta minuti prima dell’esame di recupero, in cui si deve spiegare tutta la grande letteratura mondiale in pochissimo tempo. Un viaggio grottesco e divertente che va dai classici greci a Harry Potter. Come succede per le opere di Shakespeare, il gioco col pubblico è alla base di “Tutti i libri del Mondo, o quasi, in 90 minuti” che si confronta con i tre attori in un dialogo continuo e irresistibilmente comico durante il quale si sentono voci alzarsi dalla platea che dicono “io l’ho letto!”

La settimana si chiude con “Le avventure di Hercules”, produzione Compagnia Gatta Nera Teatro, in programma domenica 24 marzo. Olimpia Alvino dirige la Compagnia Gatta Nera Teatro. La storia narrata con ironia e un pizzico di follia di uno dei più grandi eroi della mitologia. Ercole, un semidio che ignaro delle sue origini, si sente continuamente diverso dagli altri e non ne capisce il motivo. È prima di tutto un ragazzo, che ancora non sa chi è o cosa farà di se stesso. La diversità può avere molte forme; a 16 anni ciascuno di noi è “diverso”. Solo con l’aiuto di buoni amici e maestri ancora migliori potrà affrontare con coraggio le “fatiche” della vita per trovare la sua strada, imparando a riconoscere i suoi sentimenti e a difenderli con tutte le sue forze.

ORARIO SPETTACOLI. 21; DOMENICA ORE 17:30

Botteghino: dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 21,30

www.teatrotorbellamonaca.it – www.teatriincomune.roma.it

Acquisto online su Vivaticket

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci