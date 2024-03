Da oggi in radio il nuovo singolo di Medy feat. 167 Gang

Share

Esce oggi “100 FLESSIONI” (https://columbia.lnk.to/100Flessioni; Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di MEDY feat. 167 Gang. Online da oggi anche il video: https://youtu.be/Lk87g8sSPkQ.

Dopo “SEZIONE” e “SEZIONE 2”, Medy e la 167 Gang tornano insieme su un pezzo street, prodotto da Andry The Hitmaker e valorizzato da un racconto che ci ricorda il suo passato e il percorso che ha fatto in questi anni.

L’artista riparte oggi dalle origini con un banger crudo, per non dimenticare mai come tutto è iniziato. I soldi e la fama vanno e vengono ma la strada rimane sempre dalla sua parte, nonostante tutto.

Il brano arriva dopo il suo ultimo singolo “BIMBA”, per dimostrare ancora una volta la versatilità dell’artista, che riesce a passare da banger potenti a brani più intimi ed emotivi, restando comunque sempre fedele a se stesso e al suo racconto. Di tutto questo ci ha già dato prova nel suo ultimo progetto discografico “MALTEMPO”

(https://columbia.lnk.to/Maltempo; Columbia Records Italy/Sony Music Italy).

Classe 2001 Medy, all’anagrafe El Mehdi El Marbouh è uno dei 3 rapper di seconda generazione più ascoltati. Nato e cresciuto a San Donato, storico quartiere popolare nella periferia di Bologna, è figlio di immigrati marocchini arrivati in italia a fine degli anni ‘90. Nel 2017 viene arrestato a Bologna con l’accusa di estorsione aggravata. Nel novembre 2018, ancora minorenne, scappa dal tribunale di Bologna durante il processo per accuse di furto e spaccio e trascorre 3 mesi scappando di casa. Nel gennaio 2019 viene trovato e arrestato per evasione e possesso di droga. Passerà i mesi successivi nel carcere di Potenza. Nel novembre del 2020 pubblica il primo singolo “Chiamare”, che ottiene milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme e lo posiziona come uno tra gli emergenti più interessanti della scena. Nella primavera del 2021, arriva la chiamata di Sony Music a testimoniare la validità del progetto artistico. Il sing olo “Malasuerte” rappresenta quindi l’inizio del nuovo percorso umano e artistico di Medy Nonostante i 32 capi di imputazione, oggi, attraverso il suo linguaggio, racconta e rappresenta la voglia di rivalsa che caratterizza la sua generazione. Dal 2020 ad oggi ha all’attivo oltre 300 milioni di streaming audio e video.

