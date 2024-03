Rose Villain scala le classifiche

Share

ROSE VILLAIN, a una settimana dall’uscita di “RADIO SAKURA” ( https://wmi.lnk.to/clickboom_radiosakura; Warner Music Italy), che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e al terzo posto della Top Album FIMI –attestandosi così come la più alta nuova entrata della settimana in Fimi -, è oggi l’unica artista donna con tre brani nella Classifica Spotify Top 50 Italia. Ben 7 tracce del nuovo disco, inoltre, sono presenti nella Classifica Top Singoli FIMI.

Con il suo secondo album Rose Villain è pronta a fiorire in tutta la sua essenza di artista. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci sta guidando verso questo nuovo capitolo. 12 brani, prodotti da Sixpm, che indagano temi diversi, legati dal fil rouge comune di voler trovare una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita: come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte, così in ogni piccola crepa di dolore che la nostra anima è costretta a sopportare in vita, ci può essere una fioritura, simbolo di rinascita.

“Radio Sakura” è il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d’union. “Con questo disco – racconta Rose – mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente, ambiziosa e con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell’artista e donna che sognavo di essere”.

In attesa delle 4 date live che vedranno l’artista protagonista a ottobre, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show, in estate Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Di seguito tutte le date dei club già annunciate, i cui biglietti sono in vendita su Ticketone:

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique

Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it.

