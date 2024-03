Esce oggi la colonna sonora della serie “Studio Battaglia”

Share

Da oggi, martedì 19 marzo, è disponibile in digitale la colonna sonora originale firmata da STEFANO LENTINI ed edita da EDIZIONI CURCI e PALOMAR della seconda stagione di “STUDIO BATTAGLIA” (https://orcd.co/studiobattaglia-secondastagione-ost), la serie TV con la regia di Simone Spada e scritta da Lisa Nur Sultan, in onda da questa sera in prima serata su Rai 1.

Dopo aver composto la colonna sonora della prima stagione, Stefano Lentini torna a collaborare per la seconda stagione della serie che vede nel cast Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Marina Occhionero, David Sebasti, con Thomas Trabacchi, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris e con la partecipazione di Massimo Ghini.

«Il clima di delicatezza e raffinatezza di questa seconda stagione di “Studio Battaglia” mi ha spinto a cercare un linguaggio musicale essenziale e luminoso, effervescente e intimo allo stesso tempo – dichiara Stefano Lentini – Ho deciso così di affrontare l’architettura del suono attorno al potenziale del quartetto d’archi, un potenziale smisurato. Il quartetto è diventato un luogo di navigazione, di esplorazione, panorama sonoro e voce protagonista. Il Quartetto Adorno è stato un protagonista prezioso e insostituibile in questo percorso creativo e mi ha permesso di decostruire e ricomporre l’ensemble come tessere di un mosaico policromo dove ogni riposizionamento era uno stravolgimento delle regole del gioco. Abbiamo lavorato in studio con grande cura e attenzione al suono e alle sfumature insieme al direttore Daniele Belardinelli che ha messo a disposizione la sua sensibilità e il suo talento per costruire un multiverso armonico e brillante».

Eseguita dalla pianista Gilda Buttà e dal Quartetto Adorno (Edoardo Zosi e Liù Silvia Pelliciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Stefano Cerrato al violoncello) insieme a Marco Rovinelli alla batteria, la colonna sonora è stata creata e prodotta da Stefano Lentini (che per la colonna sonora ha anche suonato chitarre, basso elettrico, pianoforte e flauto) e mixata a Londra dal tecnico del suono tre volte Grammy Award Geoff Foster con il quale Lentini ha già condiviso un Doppio Disco di Platino. Il mastering è stato realizzato da Bo Kondren presso il Calyx di Berlino.

Questa la tracklist della colonna sonora: “Fragilità”, “Suite Tristesse Pt. 4”, “Peripezie”, “Destinazione Ignota”, “Battaglia”, “Sguardi e Basta”, “Molto Mosso”, “Iceberg”, “Uscire allo Scoperto”, “Corale Unico”, “Momentaneamente”, “Suite Tristesse Pt. 5” e “Quid?”.

La seconda stagione di “Studio Battaglia” è una produzione Palomar con tempesta e in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Carlo Cresto-Dina. Le sceneggiature, tratte dalla serie originale “The Split” prodotta da Sister Pictures in associazione con Little Chick e distribuita da BBC Studios, sono firmate da Lisa Nur Sultan e Federico Baccomo (puntate 1 e 3). Soggetto di serie a cura di Lisa Nur Sultan.

In questa nuova stagione le avvocate Battaglia – le sorelle Anna e Nina e la madre Marina – torneranno a lavorare insieme nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena non appena chiuse le ultime pratiche, ma per Zander liberarsi di lei sarà più arduo del previsto. Ritroviamo anche Massimo con cui Anna, nel finale della prima stagione, si era lasciata andare a una travolgente passione. Per lei, sposata con Alberto da cui ha avuto due figli, è arrivata l’ora di chiedersi quale sia la scelta giusta, tra i sentimenti e le emozioni, anche se questo significa rinunciare a una parte della propria felicità. Cuore del racconto sono come sempre le donne Battaglia, tre divorziste e una neo-sposa, la sorella minore Viola. Quattro donne in diverse fasi della vita, ognuna con i propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondo e un’invincibile ironia che le ha sempre salvate. Se Viola cerca di emanciparsi dalla famiglia, ma si scontra con le difficoltà della vita adulta e con il costo folle degli affitti milanesi, Nina dovrà mettere in discussione quello che credeva di desiderare, perché a volte crescere significa anche non aver paura di cambiare. Come nella precedente stagione, in ogni episodio si svilupperà un caso legale di cui si dovrà occupare lo Studio Zander Battaglia, andando a trattare alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia. Inoltre, Anna sarà alle prese con un delicato e doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare la famosa chef-influencer “Michela in famiglia” contro il marito Corrado, uomo manipolatore che controlla e gestisce il fortunato business che hanno creato.

