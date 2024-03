“Closer” e “Que serà” al Teatro Tor Bella Monaca

Share

La prima settimana di aprile il TBM apre il sipario a due spettacoli che toccano tematiche che faranno riflettere il pubblico. Dal 3 al 7 aprile imprevisti, identità, dualismo, amore e amicizia saranno i veri protagonisti.

“Closer”, produzione Vittoria Citerni di Siena | La Pietra di Luna Associazione Culturale, apre la prima settimana di aprile e sarà in scena da mercoledì 3 a sabato 6 aprile. Il testo di Patrick Marber, diretto da Duné Medros, è interpretato da Stefano Cisano, Duné Medros, Nila Prisco e Lorenzo Terenzi. Due uomini e due donne si scelgono e si scambiano e nei rapporti che instaurano, si scoprono e si ingannano, per infine separarsi.

Dan, aspirante scrittore, incontra Alice, giovane e misteriosa ragazza, apparentemente senza radici né direzione. Si innamora di lei, ma allo stesso tempo diventa ossessionato da Anna, fotografa di successo, a primo impatto risolta e indipendente. Anna sposa Larry, dermatologo all’apparenza solido, ma cedendo a Dan apre la porta a risentimenti e ripicche che avvicineranno momentaneamente Alice e Larry, materialmente molto diversi, ma forse più profondamente affini dei rispettivi compagni. Da questo intreccio, emergeranno le identità profonde e le realtà interne dei quattro, in un susseguirsi di bugie, tentativi di dissimulazione e momenti di rivelazione. I riferimenti spazio-temporali saranno tenuti al minimo consentito dal testo, grazie ad una scenografia minimalista, musiche originali ed essenzialità nei costumi e look dei personaggi, per sottolineare l’universalità delle dinamiche esplorate. Giochi di luce/ombra andranno a sottolineare la dualità e ambivalenza di ogni personaggio. Infine, una recitazione asciutta, misurata e diretta permetterà al testo e al suo contenuto di brillare come protagonisti assoluti della scena. Tecnico luci: Nicolò Vernazzani.

Il programma prosegue con “Que serà”, produzione Diaghilev, venerdì 5, sabato 6 e

domenica 7 aprile. Roberta Skerl firma il testo diretto da Paolo Triestino, il quale recita al fianco di Edy Angelillo ed Emanuele Barresi. Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Aggiungi infine che improvvisamente tutto cambi perché qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto, accada e che ci si chieda cosa siamo disposti a fare per il nostro migliore amico. Ecco così servito “Que serà”, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità. Scena: Francesco Montanaro; Costumi: Lucrezia Farinella; Luci: Alessandro Nigro.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci