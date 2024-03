Mattia Iasevoli: Vita e set. Esser grandi da piccoli, restando puri.

Share

“Quello che si rompe è più bello quando lo aggiusti”…

Capelli lisci, folti e corvini; occhi vispi color onice, teneri e curiosi; vocina nitida, sottile ma decisa, di chi sa cosa dire e come dirlo. Dieci anni di intensa saggezza; un metro e trentacinque di postura altera, amorevolmente a braccetto con l’infanzia, in un incedere fiero – ancora fanciullo, e per fortuna! – verso l’adolescenza. Senza fretta, però…

Mariagrazia Cucinotta, Vincent Riotta, Anita Kravos e Mattia

Un incontaminato (al presente ma si intuisce anche al futuro) stupore bambino che lo abita danzante, e gli illumina lo sguardo.

E’quanto si scorge dischiudendo lo scrigno pieno di passione e talento di Mattia Iasevoli.

E chi si aspetta un prossimo, adulto, attore bello e impegnato, potrebbe restare deluso: il giovanissimo interprete (sotto i riflettori dall’età di tre anni), sogna di stare fra le stelle, sì, ma letteralmente, con il naso all’insù, osservando il cosmo e i suoi misteri (ma sempre sotto il telescopio premuroso di mamma Lucia e papà Giuseppe, almeno per ora…)

Nel cast, insieme a lui in questa produzione cinematografica ufficializzata nella conferenza stampa di Viale Mazzini (presenti vertici e partner), i ruoli principali sono affidati a Maria Grazia Cucinotta, Vincent Riotta, Daphne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro, Giusi Merli (e Giusy Ferreri, autrice e interprete del brano colonna sonora del movie, adottata dal set).

Ma il sogno di Mattia, pur in mezzo a cotanta fama, non è il brillare fra astri di showbiz o tv quanto immergersi, da ingegnere aerospaziale, in quelli concreti magicamente disseminati per galassie, buchi neri e sistemi solari, più e meglio che su di un piccolo o grande schermo.

Un Planetarium sotto la cui cupola il suo cuore innocente batte sin d’ora…

“Il meglio di te” – regia di Fabrizio Maria Cortese – andrà in onda, in prima visione assoluta, mercoledì 3 aprile alle 21.30 su RAI 1.

Intervista a Mattia Iasevoli

Comunicato Stampa Anita Madaluni