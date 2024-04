Nike Savage presenta il suo primo progetto discografico

Share

Dopo i successi ottenuti nell’ultimo anno, NIKY SAVAGE continua a sfornare hit, ma ora è pronto a sorprendere tutti con il suo primo progetto discografico: “È (BANGER)” (Warner Music Italy) fuori ovunque venerdì 19 aprile.

Del progetto non è stato svelato molto, segno che Niky sa sorprendere tutti al momento giusto, così come ha fatto con l’annuncio della partecipazione di Paky, artista che più di ogni altro quando si tratta di banger ha dato prova di essere un fuoriclasse nella scena urban italiana.

La settimana scorsa, infatti, durante un suo live, sugli schermi del locale era apparsa una data, che ha fatto aumentare la curiosità tra i fan sulla sua prossima release. Sui social si sono chiesti se l’artista si stesse preparando a lanciare una nuova hit o a rivelare finalmente l’uscita di un progetto inedito.

Nei giorni seguenti ha continuato a spargere indizi, pubblicando sui suoi canali uno spoiler che ha aggiunto al puzzle un ulteriore pezzo. Ai più attenti non è sfuggito il riferimento alla collaborazione presente nella traccia e la foto insieme a PAKY nei giorni successivi non ha lasciato più alcun dubbio.

La conferma ufficiale però è arrivata in modo totalmente inaspettato e in perfetto stile Niky. Un trailer cartoonizzato (https://www.instagram.com/p/C5yfXu4tcAi/) ha mostrato l’ormai versione iconica dell’artista trasformato in Sonic, al suo fianco però questa volta si aggiunge un altro personaggio, che tra il TMax, il Blauer e il tatuaggio sul volto non ha bisogno di ulteriori presentazioni: nel prossimo progetto ci sarà la speciale collaborazione del rapper di Rozzano, che in poco tempo è stato capace di lasciare un segno indelebile nella storia del rap italiano.

Questo feat. arriva dopo un’altra inedita unione quella con Simba La Rue, da subito acclamata sui social, nel pezzo “TEKKEN”, che ha già ottenuto oltre 7 milioni di stream e 2 milioni di views su YouTube.

Niky Savage, pseudonimo di Nicholas Alfieri, è un rapper milanese, originario della provincia di Napoli. Nel 2021 pubblica il primo brano “Trust No One”, distribuito da Believe Music e prodotto da Blssd. Da subito Niky Savage mostra uno stile crudo, oscuro e introspettivo, caratterizzato da una voce rauca e dalla sporca “WaWa”, un verso che diventerà presto la firma dell’artista nei suoi brani. Nel 2022 pubblica 4 brani e la prima collaborazione con un altro rapper emergente: “Spoiler feat. 22Simba”, il cui video ufficiale pubblicato su YouTube riscuote grande successo e raggiunge in pochissimo tempo oltre un milione di streaming su Spotify. Il 2023 di Niky Savage inizia con il successo di “Yamamay” (oro), a cui seguono “WAO” (oro) e la collaborazione con Mikush nella traccia “Victoria’s Secret”. A luglio pubblica il singolo “BLA” e nel corso dell’anno collabora con VillaBanks per il brano “Sicaria” e appare insieme a Artie 5ive in “CLAP CLAP” e nel brano “Freaky” degli Slings insieme a Shiva. A novembre torna con il singolo “FASHION”, mentre a dicembre partecipa al brano “Lamborghini” di Digital Astro. Il 2024 di Niky si apre con la pubblicazione del singolo “WARANZA”, atteso da tanto tempo dai suoi fan, e la collaborazione con VillaBanks nel quarto capitolo della saga di “Il Doc 4”, insieme a Ernia e Emis Killa. A febbraio pubblica “TEKKEN” feat. Simba La Rue e lo troviamo anche al fianco di Side Baby nel singolo “BAD BITCH”.

