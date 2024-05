Al via “Mindie – Independent Minds Fest 2024” al Teatro Lo Spazio Roma

Share

Torna a Roma al Teatro Lo Spazio, dal 9 al 24 maggio, la nuova edizione del Mindie – Independent Minds Fest 2024, rassegna di Musical Off a cura di Andrea Palotto e del direttore artistico del Teatro Lo Spazio Manuel Paruccini.

L’idea nasce e prende forma nel 2018 attraverso la realizzazione del primo Mindie – Independent Musical Fest, una rassegna che si propone di dare spazio e voce al lavoro di natura indipendente interessata ad ospitare una selezione di spettacoli di teatro a carattere musicale (musical e affini) indipendenti, quel tipo di show che nel mercato anglosassone viene definito “OFF”, e che rappresenta per lo stesso un tesoro di natura inestimabile, a volte incubatore di progetti destinati al grande salto nel circuito più commerciale, altre volte un modo di presentare idee innovative svincolate da logiche commerciali, che ne viziano spesso messaggi e contenuti. Sei appuntamenti inediti, in cui la musica abita il teatro e si fa teatro.

Si parte il 9 maggio con SPOTLIGHT ON WOMEN con Silvia Di Stefano, Miriam Stranieri e Ylenia Albanese. Lo spettacolo si arricchisce con l’accompagnamento al pianoforte del M° Gerry Ruotolo e dalle coreografie di Aurora Cassano e Antonio Sky Ruotolo. Tre donne, ognuna con una forza di volontà unica, torneranno al punto di partenza, dove comincia il loro viaggio. “Spotlight on women” racconta storie di donne, in tante loro versioni, prendendo spunto dalle storie personali delle tre protagoniste che si fondono ad altre storie di donne conosciute o lontane. Il repertorio racconta questo mondo di donne abbracciando successi della musica italiana ed internazionale.

Il 10 maggio è la volta di CHI HA RUBATO PRIMAVERA, spettacolo per i più piccoli di Lena Biolcati con la regia Silvia Di Stefano.

Si prosegue il 16 maggio con I 6 RE DI ROMA con la regia di Beatrice Campagna, e con WEST END TO BROADWAY il 17 maggio. La sfida dei due poli del Teatro Musicale! Uno spettacolo in cui i due artisti Emma Gordon e Mark Biocca si esibiranno usando il genere che amano di più ,ovvero il Musical. cantando, ballando e scherzando presenteranno classici dai Musical degli ultimi 100 anni tra i quali: Mary Poppins, Mamma Mia, Les Miserables ed Evita. conoscerete dettagli storici ed aneddoti personali, non mancheranno le sorprese per il pubblico in sala.

Il 19 maggio va in scena CANTASTELLE di Manuela D’angelo e Andrea Perrozzi. Qualcuno sostiene che quando una vita si spegne sulla terra, si accende una stella di più nel cielo. Cantastelle significa cantare qualcuna di queste vite. Dall’asso sportivo ai due amici inseparabili che, crescendo, hanno abbracciato ideali politici estremi e contrari; da ragazzino che decide di diventare astronauta per osservare i pianeti da vicino e vedere se davvero siano le “lentiggini di Dio”, alla donna che trova l’amore della sua vita, ma è il 1961, si trova in Germania e un muro li divide per 28 anni…..

Infine, il 24 maggio debutta FAG STAG- amici di genere di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs con Gabriele Colferai e Angelo Di Figlia e la regia di Gabriele Colferai, spettacolo vincitore del FringeMe 2022. Ludo e Giammy sono migliori amici. Le loro vite sono piene di Tinder, Grindr, piccole bugie, grandi nottate e molte birre. Giocare a Super Mario, pulire il vomito, brutto sesso, tornare a vivere con mamma e papà… i due faticano parecchio a tenere le loro vite sui binari. Fag/Stag si interroga su cosa significa avere un migliore amico quando sei bloccato nella palude della peggior versione di te stesso. In viaggio fedele e comico alla scoperta di ciò che si nasconde nella testa di due giovani uomini, nell’emotività maschile di due trentenni italiani.

INFO:

TEATRO LO SPAZIO

Biglietti: intero 18 euro – ridotto 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 20.00)

Spettacoli ore 21;domenica ore 17

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it

