Venerdì 3 maggio 2024. È già disponibile in radio “Espresso”, il nuovo singolo di Sabrina Carpenter, fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 12 aprile.

Il brano ha debuttato in Top10 nella Billboard Hot 100 ed è stata l’entrata più alta (#8) nella classifica settimanale di Spotify nella settimana di debutto. Con “Espresso”, Sabrina ha raggiunto per la prima volta in carriera la #1 posizione nella Spotify Top Songs Global Chart, con quasi 10 milioni di stream giornalieri, entrando anche in Top100 Spotify Italia.

Per “Espresso”, Sabrina ha arruolato una squadra di collaboratori storici e pluripremiati, come Amy Allen, Julian Bunetta e Steph Jones e ha accompagnato l’uscita del singolo anche con il video musicale ufficiale, diretto dall’iconico e rinomato regista, vincitore del GRAMMY Award, Dave Meyers. “Espresso” regala ai fan un assaggio del percorso artistico che Sabrina sta dando alla sua carriera, annunciando che ci sarà nuova musica molto presto.

“Espresso” arriva in un periodo molto fortunato per Sabrina che qualche settimana fa ha fatto il suo debutto sul palco principale del Coachella. Il nuovo singolo, inoltre, segue la scia di un’altra pietra miliare nella carriera della giovane cantautrice, “Feather”, che recentemente ha guadagnato il suo primo posto nella top 40 radiofonica, mantenendo la posizione per due settimane consecutive. All’inizio di quest’anno, Sabrina ha fatto notizia unendosi a Taylor Swift nella tappa internazionale del suo acclamato ERAS TOUR in Messico, Sud America, Australia e Singapore, aprendo i live della popstar.

ABOUT SABRINA CARPENTER

Sabrina Carpenter ha già incantato milioni di persone come cantautrice, attrice e icona di stile. Con la sua musica ha ottenuto numerose certificazioni d’oro e di platino, esibendosi in tutto il mondo. Sullo schermo, ha generato un mega-fandom attraverso ruoli da protagonista in televisione e film. Ha firmato un contratto con la Island Records, con cui ha pubblicato singoli di successo: “Skin”, “Fast Times”, “Vicious”, “Because I Liked A Boy” e “Nonsense”, che è stato recentemente certificato disco di platino negli Stati Uniti. Sabrina ha debuttato con il suo acclamato quinto album in studio, “Emails I Can’t Send”, apparso in molte liste dei “Best Of 2022” tra cui Rolling Stone e Billboard ed è stato certificato disco d’oro dalla RIAA. L’album contiene il suo ultimo singolo “Feather” che ha appena raggiunto il primo posto nella Top 40 Radio, posizione ancora mai raggiunta dall’artista. Il singolo ha raggiunto la posizione 26 nella Billboard Hot 100 e ad oggi ha accumulato oltre 600 milioni di stream in tutto il mondo. Sabrina, inoltre, è stata selezionata per la prestigiosa lista “30 Under 30” di Forbes. Recentemente ha aperto i live per Taylor Swift in America Latina, Australia e Singapore durante l’Eras Tour. Ad aprile Sabrina ha debuttato anche sul palco principale del Coachella.

Comunicato Stampa: Valentina Dragone