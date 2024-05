I Negrita annunciano a sorpresa il nuovo album

Share

Da poche ore a sorpresa i NEGRITA, dopo l’esibizione nel programma TV “Splendida Cornice” in onda su Rai 3, condotto da Geppi Cucciari, hanno annunciato di essere a lavoro su un nuovo progetto discografico, che arriverà a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Desert Yacht Club”, anticipato da un singolo.

Qui il link all’esibizione: https://www.raiplay.it/video/2024/05/Splendida-Cornice-Negrita-30-anni-di-grande-musica-b83c71c3-0f07-4590-a295-6a5abda53b4e.html?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_vid_SplendidaCornice.

Questo annuncio arriva dopo un tour trionfale nei club italiani e dopo la notizia della spettacolare festa per celebrare i loro 30 anni di carriera in un’unica data per quest’anno, che si terrà il 27 settembre 2024 al Forum di Milano (prevendite al link: https://www.vivaticket.com/it/artist/negrita/100191 ).

Queste due novità arrivano dopo un autunno elettrizzante in cui la band ha incantato i fan con 19 date sold out, dimostrando che il loro carisma e la loro musica rimangono una forza dominante nella scena musicale italiana. La celebrazione al Forum, sarà un viaggio attraverso tre decenni di successi, ricordi e melodie che hanno definito il sound rock in Italia, un’esperienza indimenticabile sia per i fan di lunga data sia per gli ammiratori della nuova generazione.



La setlist, che comprende tutte le hits di questi meravigliosi trent’anni, più qualche sorpresa, rifletterà non solo la storia musicale dei Negrita, ma anche la loro evoluzione e il loro impegno costante nell’esplorazione di nuovi orizzonti musicali.



“30 anni di carriera arrivano una sola volta. È un traguardo davvero importante ed emotivamente gratificante. L’avremmo detto 30 anni fa? Forse no. Siamo dei ragazzini fortunati! Come celebrarli? Nel miglior modo che conosciamo: Creare uno spettacolo, in questo caso unico, dove raccontare chi siamo stati, chi siamo e chi saremo da ora in poi. E tutto ciò assieme a voi, che ci date forza e coraggio da sempre! R’n’R signori, si parte!” – La Banda Negrita.



Il percorso dei Negrita è iniziato il 10 marzo 1994 con l’uscita del loro album di debutto ‘NEGRITA’. Da allora, la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane. Brani come “Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio” e “In Ogni Atomo” testimoniano la loro prolifica e influente carriera.



L’evento è organizzato da MC2Live.

Rockol e Radio Capital sono media partner dell’evento.

INFO

www.negrita.com – https://www.instagram.com/negritaband/ – https://twitter.com/negritaband

https://www.facebook.com/negritaband/

Comunicato Stampa: Viviana Tasco