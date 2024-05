Anna numero uno in classifica su Spotify con Lazza

Share

ANNA debutta direttamente alla #1 della classifica di Spotify Italia con oltre 619 mila stream nelle prime 24 ore con il suo nuovo singolo “BBE” in collaborazione con l’artista multiplatino LAZZA.

Si tratta dell’ennesimo successo di una delle artiste italiane più amate e ascoltate, che ha accumulato con la sua musica 17 dischi di Platino e 4 dischi d’Oro e oltre 1 miliardo e mezzo di stream ad oggi.

“BBE” (che sta per “Best Bitch Ever”) è un brano rap in cui il flow di ANNA è esplosivo come al solito e le sue rime, ironiche e dissacranti, parlano di una relazione amorosa di cui l’artista tiene le redini e le “catene”.

Si tratta della terza collaborazione tra i due artisti dopo la hit “3 di Cuori”, uscita nel 2022 e certificata disco di Platino e “Fashion” (2023), brano di Drillionaire con Tony Effe e Benny Benassi, anche questo certificato Platino.

Il nuovo singolo conferma l’assoluta autenticità e “realness” di ANNA, in grado con la sua musica di catturare, come in uno scatto fotografico, l’immaginario giovanile.

In attesa dell’uscita del suo album, ANNA ha pubblicato di recente anche il brano “Vieni dalla Baddie (interlude)”, già tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali, dopo che lo ‘spoiler’ aveva totalizzato milioni di visualizzazioni su TikTok Italia.

Dopo essere risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia nel 2023 su Spotify, il 2024 si è aperto in grande stile per l’artista con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti.

Sempre quest’anno ANNA ha anche lanciato online il suo merch ufficiale, Baddies Lounge, solo per “vere baddies” e “veri bad boys” e già sold-out.

ANNA ha annunciato anche il suo primo vero tour che farà tappa nei principali club italiani quest’autunno. La data del 19 novembre al Fabrique di Milano è già sold-out e raddoppia con un nuovo show il 18 novembre nella medesima location. I biglietti per il tour e la nuova data sono in vendita su vivoconcerti.com

CALENDARIO DATE:

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique NUOVA DATA

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico

Per maggiori informazioni: vivoconcerti.com

ANNA

Classe 2003 e con oltre 1 milione e 600 mila followers su Instagram e quasi due milioni su TikTok, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di ANNA è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“fanculo chi dice che mi faccio scrivere i testi”). Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeeze #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok. “Drippin in Milano”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up” sono prodotte da Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3). Nel 2022 è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (2x Platino).

Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato 3x Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito ANNA “la rapper donna più forte in Italia”. È seguito poi il singolo solista “Energy”.

Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel, con una speciale versione di “Bando” appositamente realizzata. Sono inoltre uscite le collaborazioni nelle hit “Vetri Neri” (5x Platino) di AVA e Capo Plaza, “Anelli e Collane” (2xPlatino) di Artie 5ive e “Everyday” (3xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. È uscita poi anche la collaborazione “Fashion” (Platino) nel disco di Drillionaire con Lazza, Tony Effe e Benny Benassi. L’anno si è chiuso, infine, con la hit “Petit Fou Fou” con Rhove, brano arrivato fino alla #2 della classifica singoli di Spotify e certificato Platino.

ANNA è risultata l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify. Il 2024 si è aperto con il singolo “I Got It” e con la notizia che sarà rappresentata negli Stati Uniti dalla popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di star mondiali come Nicki Minaj, Taylor Swift, Drake, Ariana Grande e The Weeknd. Gli ultimi due brani usciti sono “Vieni dalla Baddie (interlude)”, in testa alle classifiche digitali e su TikTok Italia e il duetto nell’album di Capo Plaza, “Soldi arrotolati”.

Comunicato Stampa: Fusi Eleonora