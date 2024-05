L’urban artist Dropsy presenta il suo libro

Share

DROPSY, artista milanese attivo dagli anni Ottanta, pioniere dei graffiti e dell’urban culture, giovedì 16 maggio presenta a Milano (presso Memorabilandia, via Vincenzo Monti 56), dalle ore 17.30 alle ore 21.00, il suo libro “THROUGH FOUR DECADES AND BEYOND”: una vera e propria monografia che ripercorre gran parte della sua carriera dagli inizi fino ai giorni nostri, evidenziando le varie fasi del suo percorso e l’evoluzione del suo stile.

“Ho iniziato la stesura di questo volume monografico con la consapevolezza che sarebbe stato un lavoro titanico recuperare il materiale che ha caratterizzato la mia carriera artistica attraverso quattro decadi – dichiara DROPSY – Titanico sia per quanto riguarda le tempistiche, sia soprattutto per il reperimento fisico dei contenuti: sembra un concetto astratto in un’epoca in cui tutto e a portata di click, tutto è in digitale ed in alta definizione; ma per quanto riguarda gli anni ottanta e novanta, le cose erano ben diverse, il materiale era tutto analogico e ho dovuto scavare a fondo negli archivi per recuperare ciò che ho conservato in tutti gli anni passati. Tanti avvenimenti, eventi e ricordi sono riaffiorati alla mente, un lavoro lungo che spero riesca a testimoniare uno spaccato di vita, una parte della storia di un movimento “underground” che è, ad oggi, la forma d’arte e d’espressione più longeva è diffusa sul pianeta. Hip hop lives”.

Pubblicazioni ed eventi passati:

PRESS: Linea Grafica N. 284 (1993), L’Europeo, Freestyler, 10000 Maniacs, Aelle Magazine, Tribe Magazine, Trap Magazine, Psycho Magazine, Sabotage (French graffiti book), All City Writers (Graffiti book), 24 Carat Dirt (Graffiti book), Vecchia Scuola (Graffiti book), FN Legendary (Graffiti book).

LIVE PAINTINGS & JAMS in the 90’s: Italy, Belgium, Switzerland, France, Germany, Holland.

PAST SHOWS: Le Bataclan, Milano 1993 – The Spot, Milano 1995 – Vernice Fresca, Milano 1996 – Aerosol art expo, Magazzini Generali – Milano 2001 – Airbrush International, Milano 2004 – Teatro Smeraldo, Milano 2011 – Wag 20 years, The Don Gallery, Milano 2011 – Street Art Players, San Siro Studium Museum – Milano 2021 – Intrecci d’arte – collective show, Busto Arsizio (Va) 2022 – Quarantotto segnalibri, fondazione Valenz, Castel Nuovo, Napoli 2022 – Wow – collective show, Villa Bertelli, Forte dei Marmi – Frontiera 40, Museo d’arte moderna di Bologna (Mambo) 2024.

