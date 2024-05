“3 Buchi” il nuovo singolo di Luchetto

Share

“3 BUCHI” è il titolo del nuovo singolo firmato LUCHETTO (feat. Daytona KK), fuori su tutte le piattaforme dal prossimo venerdì 17 maggio 2024.

L’esponente per eccellenza della trap sarda torna dal collettivo Nuova Sardegna dopo l’ultimo singolo “1K 2K 3K”, pubblicato ad aprile. Questa volta non è da solo: una collaborazione con un’altra icona della trap made in Italy, DAYTONA KK, lo accompagna in “3 BUCHI” dando vita a un brano ipnotico e dalla struttura atipica.

Su una produzione di Prisoner, “3 BUCHI” colpirà dritto l’ascoltatore per le sue atmosfere solenni e per le barre alternate dei due, a tratti auliche, a tratti brutali: un contrasto che non manca di qualche nota di crudezza in un mix che soltanto Luchetto e Daytona KK avrebbero potuto generare.

Dopo la partecipazione a progetti importanti del panorama urban italiano come “No Regular Music” firmato dai producer Sadturs & Kiid, il percorso di Luchetto continua verso la vetta, che da colonna portante del proprio collettivo lo ha reso brillante non solo nella propria città, Sassari, aprendo gli occhi anche al resto della scena attuale.

Non solo: con Nuova Sardegna, Luchetto si è distinto con uno stile riconoscibile influenzato da ritmi e riferimenti del rap d’oltreoceano, con uno slang del tutto originale che porta un po’ di anima sassarese in ogni suo brano, una direzione artistica unica che lo rende uno degli emergenti più talentuosi del momento.

BIO

Luchetto originario di Sassari si fa strada nella scena rap e inizia il suo percorso musicale unendosi al collettivo “Nuova Sardegna”.

Nel 2021 inizia ad intraprende la sua carriera da solista e si fa spazio nella scena con il suo primo album dal titolo “4L SI OK” composto da 10 tracce e prodotto da Prisoner. Spesso è stato definito come: “Un rapper ancorato agli standard di genere, ma allo stesso tempo geniale in modo assurdo, capace di acrobazie linguistiche e artistiche e un modo di fare da vero showman, tra gang signs e fit assurdi”. Nel 2023 partecipa al progetto “No Regular Music” di Sadturs e KIID insieme al collega e amico sardo Low-Red.

Comunicato Stampa: Roberto Fagioli