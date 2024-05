“Fatima” il nuovo singolo di Beatrice Quinta

Share

Da oggi in radio “FATIMA”, focus track dell’ep d’esordio di BEATRICE QUINTA “DEVOTA” (Sony Music Italy). Online dalle 14:00 anche il videoclip del brano.

“FATIMA” è un pezzo che celebra l’autodeterminazione e l’emancipazione e si fa bandiera del messaggio di libertà che BEATRICE QUINTA comunica in tutto l’ep, che nasce proprio dall’esigenza di condividere, con la propria arte, il percorso che l’ha portata a decidere chi vuole esserlo e con chi esserlo.

Il videoclip che accompagna il brano, diretto da Giulia Achenza, mette in evidenza diversi temi da sempre cari all’artista: ambientato in una sfarzosa villa d’epoca, vede la cantante interagire con una varietà di persone in più situazioni, che incarnano i valori della fluidità di genere, del femminismo e della libertà sessuale. Attraverso una serie di sequenze dinamiche e coinvolgenti, assistiamo a una presa di coscienza dell’artista che, grazie a questi incontri, viene ispirata ad abbracciare completamente la sua autenticità e a sfidare le norme sociali che tentano di limitarla, iniziando quello che diventa un vero e proprio “ballo della libertà”.

Con “DEVOTA” BEATRICE QUINTA torna in una veste inedita, mostrando un lato di sé nuovo e più consapevole, risultato di una forte introspezione che l’ha portata a diventare la donna sicura che è oggi. L’artista lancia un forte messaggio di rivalsa e di fede, diretto in particolar modo a tutti coloro che usano la grinta per cicatrizzare le proprie ferite esorcizzando i momenti più bui e duri della vita per arrivare a compiere delle libere scelte. Il progetto porta con sé anche molti richiami alla terra natia della cantante, la Sicilia.

Biografia

Beatrice Visconti, in arte Beatrice Quinta, è una cantautrice siciliana, nata a Palermo nel 1998. Inizia a scrivere racconti da piccola e poi trasforma quello che scrive in musica. Esordisce a “Sanremo Giovani” nel 2015 con il brano “Paulette”. In questi anni scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti. Nel frattempo, scrive anche top line per diversi dj in tutta Europa. Nel 2020 inizia un nuovo percorso artistico, continuando a scrivere intrugli pop ironici e seducenti. Nel 2022 partecipa a “X Factor”, si classifica seconda e pubblica il suo inedito “Se$$o”. Lo scorso marzo si esibisce live a Palermo, Milano e Roma con il “Club Showcase Tour 2023”, mentre il 14 aprile pubblica il singolo “Attrazione fatale”. A giugno intraprende il suo “Showcase Summer Tour” portando in giro per l’Italia la sua musica e la sua fortissima personalità, con cui è entrata nel cuore di milioni di spettatori. Il 2023 si conclude con il singolo “Manette” feat. Villabanks.

Comunicato Stampa: Press COCO DISTRICT