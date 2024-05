“Gira che ti gira” è il nuovo singolo di Cosmo

Share

In radio da oggi – venerdì 17 maggio – Gira che ti gira, il nuovo singolo di Cosmo estratto dal disco Sulle ali del cavallo bianco uscito a marzo 2024 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia Records/Sony Music Italy e 42Records, a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio.

Un solo giro di sintetizzatore e un’idea vocale hanno guidato il processo creativo di Gira che ti gira, ispirata alla leggerezza magica di Attenti al lupo di Lucio Dalla. Scritto e prodotto, così come il resto del disco, da Cosmo e Alessio Natalizia – in arte Not Waving – è il pezzo più spensierato dell’album, il più scanzonato e sessuale, e si distingue per il suo sound alieno, naif e fintamente inesperto che nella sua semplicità ha rappresentato una sfida importante a livello di produzione.

Dopo il grande successo delle date nei club che hanno registrato sold-out in tutta Italia, Cosmo ha da poco annunciato i primi appuntamenti del nuovo tour estivo in partenza martedì 21 maggio dall’Heroes Festival di Palermo. Info e biglietti sul sito di DNA Concerti.

SULLE ALI DEL CAVALLO BIANCO – TOUR ESTIVO

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO

21.05.24 Palermo @ Heroes Festival

21.06.24 Pinamare (SV) @ Transatlantica

22.06.24 Ivrea (TO) @ Apolide

30.06.24 Legnano (MI) @ Rugby Sound Festival

03.07.24 Sesto Al Reghena (PN) @ Sexto’nplugged

05.07.24 Cremona @ Tanta Robba Festival

13.07.24 Arezzo @ Men/Go Music Fest

16.07.24 Bologna @ Bonsai

27.07.24 Assisi (PG) @ Riverock

12.08.24 Milazzo (ME) @ Mish Mash Festival

14.08.24 Locorotondo (BA) @ Locus Festival

15.08.24 Maida (CZ) @ Color Fest

13.09.24 Roma @ Spring Attitude

