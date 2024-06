Il video ufficiale di “Maranza” la hit de Il Pagante e Rovazzi

Share

Ha collezionato oltre 2.6 MLN di stream solo su Spotify ed è già trend su TikTok: MARANZA, la hit de IL PAGANTE & ROVAZZI in licenza esclusiva M.A.S.T/Believe, si prepara a seminare il panico anche su YouTube con il video ufficiale, fuori ora: https://youtu.be/vPU_Q4wqfK4

Con MARANZA -ritratto ironico e provocatorio di quello che, da fenomeno prettamente milanese, sta scavallando i confini della città per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, tute acetate e drill nelle cuffie- il regista Andrea Gallo confeziona un piano sequenza dall’approccio molto street, spostando l’attenzione da un’azione all’altra sulla scia del contagioso flow del brano, prodotto da Zef e Alessandro La Cava a partire dal sample dell’iconica hit dance anni ‘90 Think about the way.

Tutto ha inizio con l’arrivo in centro città dei maranza capitanati da Eddy (con la partecipazione del fit-influencer Danny Lazzarin) e nel giro di pochi secondi l’azione prende vita con la loro rocambolesca fuga riportata in diretta al notiziario da Brancar, qui nei panni di speciale inviata. Come da migliore tradizione de Il Pagante e di Rovazzi, tutto il video è puntellato da cameo d’eccezione: dallo scrittore e giornalista Roberto Parodi, che in veste di commissario raccoglie la denuncia presentata da Rovazzi, alla cantante e showgirl Sabrina Salerno in apprensivo dialogo telefonico con il “figlio” maranza; passando poi per i dissacranti creator I Mister di z8na, che non risparmiano la malcapitata Brancar sottraendole l’attrezzatura da giornalista, e Lil_Yamme, che con i suoi passi freestyle e sturdy dance impreziosisce i frame finali, sullo sfondo di una piazza di periferia in delirio.

