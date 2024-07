Taylor Swift in radio con il nuovo singolo

Share

È disponibile per la rotazione radiofonica “I Can Do It With a Broken Heart”, il singolo di Taylor Swift estratto dal suo ultimo album “THE TORTURED POETS DEPARTMENT” (disco d’oro in Italia), uscito il 19 aprile.

In attesa delle due date evento già completamente sold out il 13 e il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano, i fan dell’artista internazionale potranno ascoltare in radio “I Can Do It With a Broken Heart”. Il brano, da subito divenuto uno dei più amati dal pubblico, è stato aggiunto nel segmento del Taylor Swift | The Eras Tour dedicato all’ultimo progetto discografico della popstar americana in occasione dell’arrivo in Europa della tournée.

“THE TORTURED POETS DEPARTMENT” ha totalizzato globalmente oltre un miliardo di stream in una sola settimana, raggiungendo numerosi record, tra cui album più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify e primo album nella storia di Spotify a totalizzare più di 300M stream in un giorno solo. Taylor Swift è così diventata l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. Su Apple Music, inoltre, è l’album pop che ha totalizzato più stream nel primo giorno d’uscita, confermandosi anche su Amazon Music l’album con più stream al debutto.

Comunicato Stampa: Gabriel Mompellio