Achille Lauro è tornato con Banda Kawasaki

Dopo l’annuncio della presenza in giuria a X Factor 2024, Achille Lauro è tornato dopo un periodo estremamente creativo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles con Banda Kawasaki insieme a Salmo e Gemitaiz, fuori per Elektra Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali. Un brano urban dal sound avanguardista e dal flow irresistibile energico e potente, che si distingue proprio per le sonorità internazionali, scritto da Achille Lauro con Salmo – attualmente impegnato con l’HELLRAISERS tour – e Gemitaiz – al momento in tour con THE QVC EXPERIENCE – e prodotto da Gow Tribe, Danien e SixPm.

Il nuovo capitolo dei tre artisti è più di un semplice brano, è un manifesto generazionale dirompente che celebra la musica come strumento di unione e di espressione dove le voci inconfondibili dei tre artisti si intrecciano perfettamente, dando vita a un’atmosfera esplosiva.

Il videoclip è un viaggio sensazionale di immagini, colori e rombi di motori, che ha coinvolto i Ragazzi Madre della comunità Kayros di Don Claudio Burgio, realtà unica nel suo genere che a Milano da più di 20 anni offre supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni dai Servizi Sociali e dalle forze dell’Ordine. Tra riferimenti mitologici ed estetica contemporanea i ragazzi si muovono con disinvoltura in un ambiente urban, dando vita ad una vera e propria sfilata di moda tra le mura dell’associazione. Un evento simbolico che lancia un messaggio dirompente di unione tra strada e moda, che da sempre Achille Lauro ha dettato attraverso l’imprevedibilità, un invito per tutti i Ragazzi Madre a cercare il loro percorso attraverso l’arte perché “La moda nasce dalla strada”.

Achille Lauro quest’estate è protagonista dell’“Achille Lauro Summer Fest – A RAVE BEFORE L’ILIADE” l’incandescente leg estiva con special guest Boss Doms, un vero e proprio rave con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini, un raduno di persone che vivono un’esperienza fuori dai binari, che toccherà numerose location e festival italiani. Sull’onda di questo incredibile rave l’autunno inizierà poi con “RAGAZZI MADRE – L’ILIADE” IL LIVE i due show unici con Boss Doms previsti il 4 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest