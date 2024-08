CO’SANG: tornano domani con “DINASTIA”, il loro nuovo attesissimo album

Share

Tutta Italia sta aspettando questo momento da anni e domani, venerdì 30 agosto, l’attesa verrà finalmente ripagata.

A fare da apripista a “DINASTIA” ci ha pensato, il 2 agosto, il singolo “O PRIMM POST” (https://wmi.lnk.to/oprimmpost; Warner Music Italy), una dichiarazione di intenti da parte del duo di Marianella, che ha gettato le basi per quello che sarà un disco che cambierà le carte in tavola nel rap italiano.

Per celebrare questo grande e importante ritorno non potevano mancare collaborazioni nuove e storiche, con artisti che, come i Co’Sang, hanno scritto pagine importanti della scena del nostro paese. Accomunati da una grande stima e rispetto reciproci, si sono uniti a Luchè e Ntò colleghi del calibro di CLUB DOGO, LIBERATO, MARRACASH e GEOLIER, per un disco che segnerà un punto di svolta per l’hip hop del nostro paese.

I feat. sono stati svelati in modo unico, come solo due artisti della loro caratura potevano fare. Attraverso un video girato al Palazzo Reale di Napoli, pubblicato in anteprima sulla pagina di Spotify Italy (https://www.instagram.com/p/C_QNFY-oc-X/), infatti, passo dopo passo, sono stati mostrati dei quadri che raffiguravano gli artisti che si sono uniti al duo in questo nuovo e tanto atteso terzo lavoro in studio.

Di seguito la tracklist di “DINASTIA”:

Nu creature int’o munno, prod. Dat Boi Dee

Carne e ossa, prod. Pepp ‘O Red

Nun è mai fernut, prod. Geeno

Cchiù tiempo feat. Club Dogo, prod. Geeno e Don Joe

Sbagli e te ne vai feat. Liberato, prod. Dat Boi Dee, Geeno, Torok

Nu cuofn ‘e sord, prod. Dat Boi Dee

Carnicero feat. Marracash, prod, Geeno

O primm post, prod. Geeno, Torok

Vincente, prod. Dat Boi Dee

Perdre ‘a capa feat. Geolier, prod. Geeno

Comme na fede, prod. Luchè

Dinastia, prod. Geeno

“DINASTIA” (Warner Music Italy) sarà disponibile da domani in digitale e in versione fisica nei seguenti formati (https://bio.to/d1nasti4):

FORMATO VINILE: Vinile Fumé Rosso Special Pack Autografato (in esclusiva sullo shop di

Warner Music Italy) e Vinile Cristallo

FORMATO CD: CD Autografato (in esclusiva Amazon.it) e CD standard.

L’annuncio del disco è stato anticipato dalle ristampe, a cura di Warner Music Italy, dei due album storici del duo di Marianella: “CHI MORE PE’MME” e “VITA BONA”, per la prima volta anche in vinile (https://wmi.lnk.to/sgwgwt), che ad una settimana dalla pubblicazione hanno conquistato la classifica FIMI entrando entrambi nella TOP 5 Formati Fisici. I due dischi immortali sono presenti anche nella TOP 20 Album, con “CHI MORE PE’MME” tra i primi 10 album più acquistati.

Non resta che aspettare il 17 (sold out in 15 minuti) e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, dove migliaia di persone potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio del duo in due eventi leggendari, che i fan accorsi da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente.

Qui info biglietti per la seconda data: https://www.vivoconcerti.com/roster/co-sang/co-sang-reunion

I CO’SANG, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare, grazie alla loro incontestabile realness, a tutta l’Italia. Nulla è riuscito a fermarli, neanche le barre in napoletano hanno bloccato l’ascesa inarrestabile del duo di Marianella a livello nazionale, tutto senza mai snaturarsi e conquistando un pubblico sempre più ampio, che da più di 10 anni non vede l’ora di poterli vedere di nuovo insieme.

