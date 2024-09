Nessun Dorma- Un Concerto solidale per la Palestina a Milano

Share

Il Circolo Magnolia, Nur Al Habash, Panico Concerti, DNA Concerti, Petricore Sounds, Epic Milano ed heART, sono più che orgogliosi di annunciare un evento straordinario a favore della Palestina: Nessun Dorma – Un Concerto per la Palestina.

Perché in un mondo ideale, fatto di arte e cultura, musica e concerti, non c’è mai stato spazio per queste immagini di guerra e devastazione che da mesi invadono i nostri occhi.

Lunedì 9 settembre, il Circolo Magnolia si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà, unendo artisti di generi e background diversi con l’obiettivo comune di offrire supporto alla crisi umanitaria in Palestina. L’evento nasce dalla volontà di portare un supporto concreto alla popolazione di Gaza e di tutta la Palestina, che da più di 10 mesi sopravvive in condizioni di estrema difficoltà.

L’intero ricavato dell’evento, che al momento ha raccolto più di 39.000€ dalla sola vendita dei biglietti, sarà devoluto in parti uguali a tre organizzazioni umanitarie: Mezzaluna Rossa, Medici Senza Frontiere e Medical Aid for Palestinians. L’evento è già sold out, ma è ancora possibile sostenere la causa donando alla raccolta fondi, accessibile anche a chi non ha acquistato il biglietto.

Un evento maratona, con tantissimi ospiti e una serie di concerti della durata di 10-15 minuti ciascuno, intervallato dagli interventi di Carlo Pastore e Roberta Lippi, con una line up eccezionale che vede la partecipazione di alcuni dei più amati e talentuosi artisti italiani. Da Chadia Rodriguez a Coez, da Cosmo con il suo dj set a Dente, da Ditonellapiaga a Francesca Michielin, e ancora Laila Al Habash, Mannarino, I Ministri, il dj set Populos, Queen of Saba, Vasco Brondi, Venerus e Willie Peyote.

Negli spazi del Circolo Magnolia saranno inoltre presenti banchetti di artisti, illustratori, fotografi e graphic designer che venderanno le proprie opere e contribuiranno alla raccolta di beneficenza, tra i quali: Alessandro Baronciani, Davide Padovan, Davide Toffolo, Folp, Fortuna Todisco, Francesco Frizzera, Giacomo Spazio, Giorgio Bartocci, Olimpia Zagnoli, Ortica Studio, Sofia Uslenghi, Tommy Biagetti, Viola Niccolai, Virginia Mori e tanti altri.

Infine, il team di Cuochi ma buoni svilupperà un menù ad-hoc a tema Palestina il cui ricavato si aggiungerà alla somma devoluta.

Gli organizzatori, che hanno fatto sapere di essere già al lavoro per replicare l’iniziativa in altre città italiane, hanno dichiarato: “In un mondo ideale, fatto di arte e cultura, musica e concerti, non c’è mai stato spazio per queste immagini di guerra e devastazione che da mesi invadono i nostri occhi. Più volte abbiamo pensato quale potesse essere il nostro contributo da promotori culturali, la soluzione ci è parsa facilissima e immediata: organizzare una giornata di musica in beneficenza per la Palestina. Ringraziamo di cuore gli artisti che con spirito di collaborazione e umanità hanno aderito a Nessun Dorma.”

L’illustratrice di fama internazionale Olimpia Zagnoli ha concepito l’immagine del progetto, mentre la grafica è stata affidata a WET STUDIO.

Line Up in rigoroso ordine alfabetico:

Chadia Rodriguez – Coez – Cosmo (dj set) – Dente – Ditonellapiaga – Francesca Michielin – Laila Al Habash – Mannarino – i Ministri – Populous (dj set) – Queen of Saba – Vasco Brondi – Venerus – Willie Peyote

Comunicato Stampa: Giulia Di Giovanni – GDG press