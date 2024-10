Lele Blade fa all in arriva l’annuncio di “Jet privato” feat. Luchè

LELE BLADE fa all in. Arriva oggi l’annuncio di “JET PRIVATO” feat. Luchè fuori il 18 ottobre, che anticipa l’imminente uscita del suo attesissimo nuovo album “CON I MIEI OCCHI” (Warner Music Italy), prevista per il 25 ottobre, dopo aver svelato gli incredibili feat. presenti nel prossimo lavoro in studio: Geolier, Simba La Rue, Niky Savage, Kid Yugi, Vale Lambo, Guè, Luchè, MV Killa, Yung Snapp.

Già da inizio mese erano apparsi dei billboard tra Milano e Napoli in cui venivano mostrate delle immagini di occhi che si susseguivano su dei ledwall. Fin da subito questi video hanno generato molta curiosità tra i passanti e i fan della scena hanno iniziato a lanciare le prime supposizioni su chi si potesse celare dietro al progetto e ai frame.

Lunedì è finalmente arrivata la conferma da parte dell’artista, che oggi invece è già pronto a sganciare un’altra bomba, dandoci un’anticipazione questo venerdì con uno dei brani più attesi di questo album: “JET PRIVATO” con la partecipazione di Luchè.

Una canzone che si presenta come una dichiarazione d’amore intensa e appassionata, in cui i due artisti esprimono i loro sentimenti più profondi verso una donna speciale. Il ritornello melodico e avvolgente si fonde in modo impeccabile con le strofe rap, creando un perfetto equilibrio tra emozione e tecnica. Il pezzo rappresenta una dimostrazione di come, nonostante il lusso e la fama, l’amore rimanga un sentimento pure e sincero.

Di seguito la tracklist dell’album:

CHELL CH SENT

HEETS feat. Geolier

BAD MOOD feat. Simba La Rue

MAI CHIU

TIK TOK feat. Niky Savage

CON I MIEI OCCHI

SOUTHSIDE feat. Kid Yugi

CONTIGO

NUN ME CHIAMMÀ feat. Vale Lambo

SCEGLI PER ME

VISIONARIO feat. Guè

ODIO

JET PRIVATO feat. Luchè

FAMM FA A ME feat. MV Killa

MY BABY MAMA feat. Yung Snapp

LOSE CONTROL

“CON I MIEI OCCHI” (Warner Music Italy) esprime appieno lo stile dell’artista, che ha dimostrato fin da subito di essere una delle voci più riconoscibili dell’urban napoletano, grazie alla sua versatilità nel passare da banger esplosivi a pezzi più conscious, senza snaturarsi mai.

Ed è proprio con la sua abilità di fluire attraverso sonorità trap, drill fino a pezzi con sfumature R&B, che LELE torna sulla scena. Ogni traccia è la manifestazione naturale dell’essenza artistica del rapper, che trova in questo nuovo lavoro in studio la massima espressione e un’ennesima conferma delle sue capacità.

“CON I MIEI OCCHI” è un racconto del vissuto e del percorso che l’artista ha compiuto finora, in una continua ricerca di sperimentazione e contaminazione che ha da sempre caratterizzato la sua musica.

L’album sarà disponibile in fisico e in digitale dal 25 ottobre (attivo da oggi il pre-order al link https://wmi.lnk.to/conimieiocchi). Disponibile nei seguenti formati:

“CON I MIEI OCCHI” (CD)

“CON I MIEI OCCHI” (CD Autografato)

“CON I MIEI OCCHI” (Vinile Splatter Rosso Trasparente Autografato) – in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy.

Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all’interno del duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo. Nel 2018 esce il suo primo album al di fuori di un collettivo, “Ninja Gaiden”, composto da 13 tracce e diversi featuring, fra cui Geolier, CoCo e MV Killa. Nel 2019 firma con BFM Music, etichetta di Luchè e Chiummariello ed esce il suo secondo album solista, “Vice City”, prodotto da Yung Snapp e con altre collaborazioni importanti tra cui Gemitaiz e lo stesso Luchè. A giugno 2021 esce il singolo “Just for Fun” feat. Yung Snapp (oro), primo per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, e che anticipa l’album “Ambizione”, uscito a settembre dello stesso anno e certificato disco d’oro, che contiene il brano “Extendo” feat. Paky, anch’esso oro (dati diffusi da Fimi/GFK). Nel 2022 arrivano “Extendo RMX” feat. Paky, Shiva e Geolier e “No Joke” feat. MadMan, che vanno ad aggiungersi alla tracklist dell’ultimo lavoro discografico, anticipandone la repack, che esce a maggio dello stesso anno. Lele Blade è inoltre uno dei membri del collettivo SLF (Solo La Fam), con cui ha pubblicato “WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition)” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una nuova versione del primo progetto discografico della Fam, che contiene il singolo disco di platino “Travesuras”. Il 7 luglio 2023 arriva “LOSE CONTROL”, il primo che porta la firma di Warner Music Italy. A settembre 2024 torna con il singolo “CONTIGO”. Il 4 ottobre presenta per la prima volta sul palco del Red Bull 64 Bars Live a Scampia, dove annuncia il nuovo progetto in arrivo.

