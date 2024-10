Al Lucca Comics & Games 2024 ospite d’onore Yoshitaka Amano

Share

Per tutti i cultori dell’animazione nipponica, quella gloriosa degli anni ’60 – ’80, sarà sicuramente un’occasione imperdibile, incontrare uno dei maestri più rappresentativi di quell’imperdibile stagione: Yoshitaka Amano.

Tanti suoi personaggi hanno popolato i sogni e le avventure di milioni di bambini nel mondo: Mago Pancione, Judo Boy, Ape Magà, Pinocchio, Yattaman, Hurricane Polimar, Tekkaman. Con tenerezza e fantasia ha espresso concetti veramente significativi come la solidarietà, l’amicizia, l’amore e la giustizia. Il suo mondo colorato degli esordi trova un’evoluzione straordinaria in tutto il suo percorso artistico, che lo ha condotto alle immagini sognanti, eleganti, vagamente liberty, dei personaggi attuali.

Non per nulla il maestro è stato scelto per creare i tre poster d’ispirazione pucciniana per la kermesse e certamente le prime due non hanno disatteso le aspettative.

In piazza San Michele è presente il padiglione monografico dedicato al Maestro Yoshitaka Amano con tante novità e sorprese.

30/10, ore 11.00 – “Cerimonia di apertura dell’edizione 2024”. Presso Teatro del Giglio.

31/10, ore 16.00 “Mezzo secolo di fantasie: incontro con Yoshitaka Amano”. Presso Teatro del Giglio

01/11, ore 13:00 “Yoshitaka Amano incontra le Community”. Presso Auditorium San Francesco.

Sono previste due firmacopie da parte di Yoshitaka Amano per i 200 fortunati sorteggiati tra coloro che volessero fare acquisti all’interno del padiglione di Piazza San Michele: il 1° novembre dalle 10.00 alle 12.00 e il 2 novembre dalle 16.00 alle 18.00.

Nei giorni del 30 ottobre (ore 17.00), 1° novembre (ore 17.30) e 2 novembre (ore 14.30) sarà possibile visitare l’anteprima lucchese della mostra di Amano guidati dal curatore Fabio Viola.

Da non perdere per tutti gli amanti della DC / Marvel è l’incontro con Simone Bianchi e Jeph Loeb, star del fumetto di fama mondiale.

Simone Bianchi, ricercatissimo dai collezionisti nazionali e internazionali, ha realizzato un gran numero di copertine incentrate sul mondo di Gotham City, raccontando come pochi le atmosfere dark del fumetto forse più gotico tra quelli rivolti ai più giovani; senza alterare i canoni aurei ultra rigidi delle due case editrici ha saputo imprimere profondità oscura e venature drammatiche ai supereroi, allineandoli alle complessità della società attuale.

31/10, ore 10:00 – “Colazione con Simone Bianchi e Jeph Loeb”. PressoAuditorium San Girolamo

Infine consigliamo l’incontro di domenica 3 novembre con il giovane fumettista Simone Di Meo, impegnato dal 2023 a curare la nuova serie a fumetti “Batman and Robin” per la DC Comics statunitense. Inoltre proprio qualche mese fa Simone ha annunciato la sua main cover per Batman: Brave and Bold #20, ultimo numero della serie. Considerando la giovane età ha raggiunto già traguardi ragguardevoli e sicuramente farà tantissimo parlare di sé.

03/11, 16:00 “The DC art di Simone Di Meo”. Location Online

Comunicato Stampa: Romano Pesavento